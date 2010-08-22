جت بمب افکن "کرار" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پهپاد کرار، نخستین هواپیمای بدون سرنشین جت کشور، دارای موتور توربوجت و قادر به حمل انبار بار برای انهدام اهداف مورد نظر است.

مداومت پروازی در بالا در مسافتهای دوردست، سرعت بسیار بالا، توان انجام دادن ماموریتهای مختلف با اهداف گوناگون از دیگر قابلیتهای این جت بمب افکن است.

رئیس جمهور همچنین تمبر یادبود روز صنعت دفاعی کشور را ابطال کرد.

در این مراسم، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ای از طرف خانواده های معظم شهدا حضور داشتند.