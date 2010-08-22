به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یار احمدی مدیر کل دفتر آموزش و مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه حضور فعال در مسابقات قرآنی کشورهای مسلمان یکی از برنامه های قرآنی این سازمان است تصریح کرد : امسال همزمان با ماه مبارک رمضان بیش از 5 مسابقه بین المللی در کشورهای مختلف اسلامی برگزار می شود که به همین منظور حافظان و قاریان منتخب خواهر و برادر در این مسابقات حضور می یابند.

ولی یار احمدی با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم در امارات گفت: در این مسابقات که از هشتم ماه مبارک رمضان آغاز و تا 20 این ماه ادامه دارد محمد علی اسلامی حافظ کل قرآن حضور دارد .

وی با بیان اینکه نهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم کشور تونس از 18 تا 27 ماه رمضان برگزار می شود گفت: در این دوره از مسابقات یونس عقیلی حافظ کل قرآن از هرمزگان در رشته حفظ کل به این مسابقات اعزام می شود.

مدیر کل آموزش و مسابقات قرآن افزود: در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن اردن ویژه برادران که از 19 تا 26 ماه مبارک رمضان در امان برگزار می شود مصطفی اصفهانیان حافظ کاشانی شرکت می کند.

یاراحمدی حضور در هفتمین دوره از مسابقات بین المللی لیبی را یکی دیگر از برنامه ها اعلام کرد و افزود: در ششمین دوره از مسابقات بین المللی حفظ قرآن لیبی نسرین جعفری در رشته حفظ کل و علیرضا موسوی قاری و مرتضی محمد نژاد حافظ کل در این دوره از مسابقات بین المللی لیبی که از 29 شهریور تا 4 مهر ماه برگزار خواهد شد حضور می یابند .

مدیر کل آموزش و مسابقات قرآن سازمان اوقاف در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم در الجزایر افزود : در هفتمین دوره از مسابقات بین المللی حفظ قرآن الجزایر که از 20 تا 26 ماه رمضان برگزار می شود محمد مهدی حق گویان در رشته حفظ کل حضور می یابد.