مطالبات پزشکان بیمارستان خاتم الانبیا در جاسک پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، ناصر ناصری صبح چهارشنبه در مراسم تقدیر از پزشکان شهرستان جاسک با بیان اینکه شهرستان جاسک با حضور 16 پزشک، امسال از وضعیت درمانی مناسبی برخوردار شده است، افزود: حضور 12 پزشک در بیمارستان خاتم الانبیا شهر جاسک و چهار پزشک در روستاهای حوزه شرق و غرب این شهرستان وضعیت درمانی مناسبی را در منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وجود 165 روستا در شهرستان جاسک و حوزه استحفاظی گسترده این شهرستان به طول 230 کیلومتر، نقش بیمارستان خاتم الانبیا جاسک را حیاتی عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به مجاورت شهرستانهای کنارک و بشاگرد با جاسک بسیاری از مردم این شهرستانها برای درمان به جاسک می آیند که این حجم بیماران مراجعه کننده حضور پزشکان بیشتر را می طلبد.

همچنین دکتر حلال خور، رئیس بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان جاسک افزود: وجود پزشک جراح و متخصص بیهوشی در بیمارستان جاسک بسیار ضروری است و پرداخت مطالبات آنها نیز باید هرچه زودتر انجام گیرد.

وی بیشتر مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیا را از قشر روستایی و کم درآمد عنوان کرد و گفت: متاسفانه درآمدهای بیمارستان خاتم الانبیا کفاف حقوق پزشکان خود را نمی دهد و باید از طریق دانشگاه علوم پزشکی به این بیمارستان کمک شود.

وی افزود: در 4 ماه اول سال جاری 65 مورد اعزام به بیمارستان های میناب و بندرعباس داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال 45 درصد کاهش داشته است.

وی وجود پزشک جراح و متخصصین در بیمارستان جاسک را عامل این کاهش دانست.

وی تصریح کرد: هم اکنون سه پزشک عمومی در استخدام بیمارستان و چهار پزشک عمومی و پنج پزشک متخصص نیز به صورت قراردادی خدمات درمانی بیماران را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: برای آوردن پزشک متخصص رادیولوژی نیز درخواست داده ایم که امیدواریم با توجه به گستره بزرگ پوششی بیمارستان جاسک با این درخواست موافقت شود.

بیمارستان خاتم الانبیا جاسک روزانه به طور متوسط 200 نفر مراجعه کننده دارد.

در پایان این جلسه از پزشکان شهرستان جاسک تقدیر شد.