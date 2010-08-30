به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت به عنوان رئیس، احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت نفت نائب رئیس، سیدمحمود محدث مدیر اکتشاف شرکت نفت، غلامرضا حسن بیگلو مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب و عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی شرکت نفت اعضای اصلی هیئت مدیره دومین شرکت بزرگ نفت جهان را تشکیل می‌دهند.

براساس جدیدترین تصمیمات، وزیر نفت قصد دارد تا چند روز آینده با صدور احکامی، اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را معرفی کند.

در این راستا، با خروج سید محمود محدث، عبدالمحمد دلپریش و غلامرضا حسن بیگلو از ترکیب فعلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت، مهدی فکور مدیر عامل جدید شرکت نفت مناطق مرکزی، علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی و جواد اوجی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران معرفی خواهند شد.

همچنین پیش بینی می شود تغییراتی هم در بین اعضای البدل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام شود. البته تنها تغییر در ترکیب شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت میرکاظمی، انتصاب احمد قلعه بانی به جای سیف الله جشن ساز بوده است.



گزارش دیگر مهر حاکی از آن است که طرح دیگری در وزارت نفت در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن، هیئت مدیره شرکت ملی نفت و شورای معاونان وزیر نفت با یکدیگر ادغام می‌شوند.