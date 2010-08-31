به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فخرالدین زاهدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم اردبیل کمکهای خود را در نماز جمعه هفته اخیر و یا با حضور در محلهای جمع آوری این کمکها که توسط جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ترتیب یافته، اهدا کرده اند.

وی با بیان اینکه در ادارات مختلف استان نیز کارکنان حقوق یک روز خود را به این کار خیر و خداپسندانه اختصاص دادند، افزود: کمکهای غیرنقدی مردم در قالب مواد غذایی کنسرو شده، آب معدنی، حبوبات و... اهداء شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با تاکید بر ضرورت تداوم کمکهای مردمی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر ایران تاکنون بیش از ‌‌٤٠٠ تن بار در قالب چادر، دارو، مواد غذایی، آب آشامیدنی و موکت و پتو و زیرانداز به ارزش بیش از ‌‌٢٠ میلیارد ریال به صورت زمینی و هوایی به مناطق سیل زده پاکستان ارسال کرده است.

وی خواستار تداوم کمکهای مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی شد و ابراز داشت: با توجه به کمبود شدید غذا، دارو، آب آشامیدنی سالم و چادر برای اسکان افراد بی خانمان لزوم افزایش کمکها بویژه به صورت نقدی از سوی مردم کشورمان بیش از پیش احساس می شود.

زاهدی همچنین با اشاره به عمق فاجعه این حادثه در پاکستان اضافه کرد: فاجعه دردناک سیل پاکستان موجب کشته شدن بیش از دو هزار و 500 نفر و بی‌خانمان شدن بیش از ‌‌٢٠ میلیون نفر در این کشور شده است.

وی در پایان با بیان اینکه همچنان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم استان هستیم، خاطر نشان کرد: پایگاههای کمیته امداد امام تا 20 رمضان و پایگاههای جمعیت هلال احمر استان تا پایان ماه مبارک رمضان اماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم این می باشند.