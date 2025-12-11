تبیین جایگاه گیلانغرب دردفاع مقدس و نقش جوانان در استمرار فرهنگ مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه صبح پنجشنبه در آئین گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مطلع‌الفجر در گیلانغرب اظهار کرد: امروز اگر در اینجا نشسته‌ایم و از عزت و سربلندی مردم گیلانغرب در عملیات مطلع‌الفجر سخن می‌گوئیم و از ارزش‌ها، خوبی‌ها و داشته‌های خودمان در برابر دشمنان حرف می‌زنیم، همه این‌ها را مدیون امام هستیم. امام ملتی را که در قعر ذلت بود به اوج عزت رساند و نه‌فقط ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌های آزادی‌خواه جهان حتی غیرمسلمانان نیز از روح آزادگی و مقاومت او الهام گرفتند.

وی افزود: امام توحید را برای ما بازتعریف کرد؛ از یک مفهوم ذهنی به حقیقتی که انسان را در برابر همه سلطه‌گران به ایستادگی فرا می‌خواند.

گیلانغرب؛ سرزمین صلابت و قطعه‌ای ماندگار از جهاد

سردار ریحانی تصریح کرد: مردمان عزیز و قدرتمند گیلانغرب الهام گرفته از طبیعت مستحکم این دیارند؛ مردمانی با طراوت، سخت، مقاوم، با عزت و جوانمرد. چه زنان و چه مردان این خطه در دوران دفاع مقدس زیر بمباران، موشک‌باران و هجوم دشمن ایستادند و اجازه اشغال سرزمینشان را ندادند. مقام معظم رهبری نیز در سال ۹۰ بر صلابت این مردم تأکید کردند و فرمودند که آنان در سخت‌ترین لحظات جنگ نه شهر را ترک کردند و نه در برابر دشمن عقب نشستند.

وی ادامه داد: این سرزمین یک قطعه جاودانه از جهاد زیبا و همه‌جانبه مردم گیلانغرب و رزمندگان دوران دفاع مقدس است؛ سابقه بیش از ۷۵۰ شهید، آزاده، جانباز و ایثارگر سند آشکاری از صدق وعده مردم این دیار است. مردمی که آموخته بودند هر ملتی لباس جهاد را از تن بیرون آورد، خداوند لباس ذلت را بر تن او خواهد پوشاند.

استمرار فرهنگ شهادت و جهاد در نسل جوان

فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه بیان کرد: امروز نیز جوانان ما با همان روحیه جهاد و مقاومت دوران دفاع مقدس در صحنه‌اند. همان‌گونه که در ماجرای داعش، خیل عظیم جوانانی که شاید ظاهرشان نشانی از رزم نداشت، با عشق و اعتقاد برای مبارزه با پایگاه‌های شیاطین وارد میدان شدند.

وی افزود: امروز دشمن به‌جای حمله نظامی به جنگ اراده‌ها و افکار آمده و شبکه‌های اجتماعی را به ابزار اصلی تهاجم تبدیل کرده است تا نسل‌ها را بی‌تفاوت، بی‌انگیزه و سست کند، اما این ملت و جوانانشان ثابت کرده‌اند که تا زمانی که ایمان، غیرت، خانواده‌های صبور شهیدان و فرهنگ شهادت وجود دارد، این کشور هرگز شکست نخواهد خورد.

وی در این بخش از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن با اتکا به پشتیبانی آمریکا و اروپا قصد داشت ضربه نهایی را بزند اما لطف خداوند، فرماندهی مستقیم مقام معظم رهبری، شهادت‌طلبی رزمندگان و اتحاد ملت ایران موجب شکست آنان شد.

اهمیت عملیات مطلع‌الفجر و نقش تاریخی گیلانغرب در دفاع مقدس

سردار ریحانی گفت: پس از عملیات ثامن‌الائمه (ع) مسئولان به این نتیجه رسیدند که برای آزادسازی بخش‌های وسیعی از جبهه غرب نیاز به عملیاتی تعیین‌کننده است و عملیات مطلع‌الفجر با رمز یا مهدی (عج) در محور گیلانغرب انجام شد. این عملیات اهدافی چون آزادسازی مناطق اشغالی، نزدیک شدن به قصرشیرین، وارد کردن تلفات سنگین به دشمن و گشودن مسیر عملیات‌های بزرگ‌تر را دنبال می‌کرد.

وی افزود: در این عملیات هزاران کشته، زخمی و اسیر از دشمن گرفته شد و شهیدان بزرگی تقدیم انقلاب شد؛ عملیاتی که فتح باب چندین عملیات مهم در غرب کشور و آزادسازی بخش‌های وسیعی از خاک ایران بود.

فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص) در ادامه از نقش زنان گیلانغرب یاد کرد و تأکید کرد: زنان این خطه از مادران شهدا تا همسران رزمندگان بار سنگین جنگ را به دوش کشیدند و پشتیبان اصلی مقاومت بودند. فرهنگ غیرت، جوانمردی و اصالت این مردم میراثی است که باید آن را شناخت و به نسل‌های آینده منتقل کرد.

وی در پایان تصریح کرد: گیلانغرب با عقبه‌ای درخشان از مقاومت و ایثار نه‌تنها در عملیات مطلع‌الفجر بلکه در همه تاریخ دفاع مقدس نقش‌آفرین بوده است. مردم این دیار انتقاد دارند اما از اعتقادات خود عقب نمی‌نشینند و با بیداری، ایمان و هوشیاری اجازه نخواهند داد دشمن در جنگ شناختی امروز به اهداف خود برسد.