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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

هشتمین جشن روز ملی سینما در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری هشتمین جشن روز ملی سینما در کرمان خبر داد.

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هشتمین جشن روز ملی سینما در کرمان با حضور جمعی از چهره های مطرح سینمای ایران برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم 21 شهریور ماه جاری در فضای باز موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار می شود و شهریار بحرانی کارگردان سینمای ایران به عنوان میهمانی ویژه حضور خواهد داشت.

سعیدی گفت: در این جشن مراسم یادمان "بابک بیات"، آهنگساز فقید سینمای ایران نیز برگزار خواهد شد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان افزود: اجرای زنده متن موسیقی فیلم "ولایت عشق" اثر باباک بیات توسط ارکستر ملی حوزه هنری کرمان بخش دیگری از این مراسم خواهد بود.
کد مطلب 1145233

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