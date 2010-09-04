هشتمین جشن روز ملی سینما در کرمان برگزار می شود

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هشتمین جشن روز ملی سینما در کرمان با حضور جمعی از چهره های مطرح سینمای ایران برگزار می شود.
وی ادامه داد: این مراسم 21 شهریور ماه جاری در فضای باز موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار می شود و شهریار بحرانی کارگردان سینمای ایران به عنوان میهمانی ویژه حضور خواهد داشت.
سعیدی گفت: در این جشن مراسم یادمان "بابک بیات"، آهنگساز فقید سینمای ایران نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان افزود: اجرای زنده متن موسیقی فیلم "ولایت عشق" اثر باباک بیات توسط ارکستر ملی حوزه هنری کرمان بخش دیگری از این مراسم خواهد بود.
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