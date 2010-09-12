"فلسفه مارکسیستی طبیعت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات کتاب "فلسفه مارکسیستی طبیعت" بحث خود را با تمرکز بر اندیشه‏های مارکس طرح می‏کنند و نشان می‏دهند که فلسفه مارکسیستی طبیعت را آن گونه که مارکس نیز بر آن تأکید داشت، نمی‏توان جدای از جامعه تصور کرد.

کارل مارکس جوان در دست‏نوشته‏های اقتصادی فلسفی 1844خود، این نکته را آشکار کرد که کار، طبیعت را تغییر می‏دهد. از سوی دیگر مفهوم مورد نظر وی از "طبیعت انسانی" را می‏توان مسئله‏ای بغرنج در نظر گرفت، چرا که وی با مفهوم سنتی طبیعت انسانها که در همه مکانها و زمانها یکسان باقی بماند و ابدی باشد، مخالف بود.

بعدها، فریدریک انگلس "دیالکتیک طبیعت" (1883) را در مخالفت با فلسفه طبیعت آلمانی نوشت. پس از آن اندیشه مارکس و انگلس بر "ماتریالیسم دیالکتیکی" متمرکز شد که همان چیزی است که معمولاً به هنگام سخن گفتن از "فلسفه مارکسیستی طبیعت" مورد نظر است اما پس از آنها چنین نظریه‏هایی از سوی بسیاری از فیلسوفان مارکسیست مانند گئورگ لوکاچ و والتر بنیامین مورد انتقاد قرار گرفته یا رد شدند.