55 درصد عرصه های طبیعی استان مرکزی سند دارد

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تاکنون 35 هزار و 600 خانوار بهرهبردار مرتع ساماندهی و شناسایی شدند.
وی گفت: مراتع استان مرکزی از جاذبههای متعدد طبیعتگردی و اکوتوریسم برخوردار است و علاوه بر پتانسیل مهم تولید علوفه و دامداری، نقش بسزایی در حفاظت آب و خاک منطقه دارند.
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی اضافه کرد: اکنون مراتع استان به دلیل چرای زودرس دام، حضور دام بیش از ظرفیت مراتع، آتش سوزیهای پی در پی، آگاهی اندک برخی بهرهبرداران از روشهای صحیح مرتعداری، آفات گیاهان مرتعی و تبدیل عرصههای مرتعی به کاربریهای دیگر در معرض تهدید جدی قرار دارند.
او گفت: براساس مطالعات صورت گرفته هرساله به صورت مستمر بین 5.2 تا 15تن خاک در هکتار استان در اثر فرسایش آبی شسته میشود و عمده این خاکها دارای مواد غذایی ازت، فسفر، پتاس و سایر مواد مغذی مورد نیاز گیاه است که از خاکهای حاصلخیز جدا میشود.
مظفری گفت: هم اینک 13 هزار هکتار جنگل طبیعی در این منطقه وجود دارد و سرانه جنگل در این استان برابر هشت صدم درصد هکتار برای هر نفر است.
وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که سرانه جهانی جنگل برای هر نفر 65 صدم درصد هکتار است و در استان هشت برابر کمتر از این شاخص جنگل وجود دارد.
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