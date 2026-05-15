مراتع کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۵۴۰ همت ارزش اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر جمعه در همایش روز جهانی مراتع، بر اهمیت حفاظت و توسعه این منابع طبیعی ارزشمند تأکید کرد و افزود: مراتع نقشی حیاتی در سلامت، اقتصاد، اشتغالزایی و گردشگری استان ایفا میکنند.
وی با اشاره به تقارن هفته سلامت و هفته مراتع، ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه را یادآور شد و اظهار کرد: توسعه گیاهان دارویی با بهرهگیری از ظرفیت مراتع، یکی از محورهای مهم در ارتقای سلامت جامعه است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارزش اقتصادی و بازاری مراتع استان را ۳۸۵ همت و ارزش غیربازاری و تأثیرات زیستمحیطی آن را ۱,۳۵۵ همت برآورد کرد و با بیان اینکه مجموعاً ارزشی بیش از ۱,۵۴۰ همت ارزش مراتع استان است، گفت: این رقم پایهای قوی برای سرمایهگذاری و اقدامات توسعهای است.
وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن دست پایین در برآوردها، احیای هر هکتار مرتع میتواند سالانه ۳۰۰ میلیون تومان درآمد ایجاد کند، افزود: با احیای ۵۰۰ هزار هکتار مرتع، میتوان سالانه بیش از ۱,۵۰۰ همت درآمد کسب کرد، مراتع استان حداقل توانایی ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در خود استان را دارد.
رحمانی به ظرفیتهای ویژه مراتع استان اشاره کرد و گفت: ۳۹ درصد از انواع گیاهان دارویی کشور، معادل ۴۷۵ قلم، در مراتع استان یافت میشود که برخی از آنها به دلیل ذخیرهگاه ژنتیکی منحصر به فرد دنا، یگانه هستند، همچنین ۶۰ تا ۶۵ درصد گوشت قرمز تولیدی استان توسط عشایر و دامدارانی که از مراتع بهرهبرداری میکنند، تأمین میشود.
وی به ارزشهای غیرحسابداری مراتع نیز اشاره کرد و افزود: با حفظ و احیای مراتع میتوان از پر شدن سدها و کاهش عمر مفید آنها جلوگیری کرد. پوشش گیاهی مراتع در کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای زیرزمینی که استان کهگیلویه و بویراحمد تنها استان با بیلان مثبت آبهای زیرزمینی است و اجرای طرحهای مرتعداری نقش کلیدی دارد.
رحمانی همچنین به بحث ترسیب کربن و تولید اکسیژن توسط مراتع اشاره کرد و افزود: مراتع، بخشی از جاذبههای اکوتوریسم استان محسوب میشوند و مکمل جنگلها، منابع آب و سایر جاذبههای طبیعی استان هستند.
وی تاکید کرد: مراتع، علاوه بر تولید بخش عمدهای از اکسیژن مورد نیاز، یکی از جاذبههای مهم گردشگری طبیعی استان محسوب میشوند. این منابع طبیعی در کنار جنگلها، چشمهها، رودخانهها و سایر منابع آبی، زیربنای توسعه اکوتوریسم در استان هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر نقش مراتع در گردهافشانی، افزایش بازدهی باغات، کمک به پرورش زنبور عسل و حفظ زیستگاههای جانوری تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری اندیشیده شود که دامداران بتوانند در مناطق مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.
وی بر اجرای طرحهای احیا و اصلاح مراتع در کنار پروژههایی مانند جنگلکاری اجتماعی با ۲۵۰ هزار هکتار در دستور کار تأکید کرد و افزود: باید اهداف بزرگی برای احیای مراتع تعریف شود و محوریت این طرحها بر عهده عشایر و روستاییان باشد که سالها حافظ این منابع بودهاند، اجرای طرحهای مرتعداری باید با مشارکت فعال این افراد انجام پذیرد.
رحمانی بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع نظارتی و ارزیابی برای فرآیندهای اجرایی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای این برنامهها، شاهد افزایش ظرفیت مراتع، اشتغالزایی بیشتر و درآمدهای پایدار در استان باشیم.
