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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

قربانیان خبر داد:

ایجاد کانون صنایع دستی در دانشگاههای علوم ‌پزشکی

ایجاد کانون صنایع دستی در دانشگاههای علوم ‌پزشکی

سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از ایجاد کانون های صنایع دستی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: ترویج صنایع دستی و پیشینه فرهنگی کشور مدنظر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاهها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریبا قربانیان امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: ترویج صنایع دستی و پیشینه فرهنگی کشور مدنظر فعالیت های فرهنگی دانشگاهها است و به همین منظور کلاسهای آموزش صنایع دستی هم برای دانشجویان برگزار می شود.

سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به تفاهم نامه همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بر اساس این تفاهم نامه امکان شرکت 3 هزار و 400 دانشجوی علوم پزشکی در تورهای گردشگری یزد فراهم شده است.

وی گفت: به منظور تقویت حوزه نشریات دانشجویی، کارگاههایی برای مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی برگزار می شود و حمایت از نشریات دانشجویی به صورت منطقه ای در دستور کار قرار دارد.

قربانیان از برگزاری جشنواره منطقه ای نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: به همراه این جشنواره، نشست های منطقه ای هم برگزار می شود.

وی از برنامه ریزی عمره دانشجویی، تقویت تشکل های دانشجویی و استقبال از دانشجویان جدید الورود با برنامه های ویژه فرهنگی به عنوان دیگر برنامه های حوزه فرهنگی نام برد.

کد مطلب 1151313

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