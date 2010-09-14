ایجاد کانون صنایع دستی در دانشگاههای علوم ‌پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریبا قربانیان امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: ترویج صنایع دستی و پیشینه فرهنگی کشور مدنظر فعالیت های فرهنگی دانشگاهها است و به همین منظور کلاسهای آموزش صنایع دستی هم برای دانشجویان برگزار می شود.

سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به تفاهم نامه همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بر اساس این تفاهم نامه امکان شرکت 3 هزار و 400 دانشجوی علوم پزشکی در تورهای گردشگری یزد فراهم شده است.

وی گفت: به منظور تقویت حوزه نشریات دانشجویی، کارگاههایی برای مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی برگزار می شود و حمایت از نشریات دانشجویی به صورت منطقه ای در دستور کار قرار دارد.

قربانیان از برگزاری جشنواره منطقه ای نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: به همراه این جشنواره، نشست های منطقه ای هم برگزار می شود.

وی از برنامه ریزی عمره دانشجویی، تقویت تشکل های دانشجویی و استقبال از دانشجویان جدید الورود با برنامه های ویژه فرهنگی به عنوان دیگر برنامه های حوزه فرهنگی نام برد.