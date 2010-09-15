مشکل کمبود داروی بیماران پیوند کلیه حل شد

دکتر فراز امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل کمبود داروی راپامیون فعلا حل شده و این دارو در اختیار بیماران پیوندی قرار گرفته است.

این در حالی است که از مجموع 22 هزار بیمار پیوند کلیه در کشور حدود 1400 نفر از داروی راپامیون برای جلوگیری از خطر پس زدگی کلیه استفاده می کنند.

امامی با اشاره به وعده وزارت بهداشت برای تامین داروی راپامیون گفت: وزارت بهداشت به قول خود عمل کرد و در حال حاضر این دارو در داروخانه های مرکزی و تهرانپارس هلال احمر موجود است.

مدیر داروخانه های هلال احمر در خصوص کاهش سهمیه داروی بیماران که قبلا دو تا سه ماهه بود و طی هفته گذشته به 10 روز کاهش یافته بود، اظهارداشت: این کاهش سهمیه مربوط به زمانی بود که کمبود وجود داشت اما در حال حاضر سهمیه مصرفی بیماران طبق همان روال قبلی توزیع می شود.