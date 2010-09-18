واحد 12 گازی نیروگاه لوشان وارد شبکه سراسری تولید شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پایان یافتن عملیات اجرایی، پروژه پدافند غیر عامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان و همچنین بازسازی بخش زیر زمین ساختمان اداری نیروگاه، پس از تحویل پیمانکارمربوطه در خرداد ماه سال جاری این بخش های به بهره برداری رسیدند.

وی عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی و عایق کاری ساختمانهای نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در مقابل رطوبت در تیر ماه به پایان رسید و بدین منظور برای دوام و بازدهی لازم برای بهره برداری مطمئن، به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: برای اجرای تعمیرات پیشگیرانه برروی تجهیزات انتقال و فوق توزیع به منظور افزایش بازدهی آنها عملیات سرویس تپ چنجر ترانس قدرت شماره هشت پست شهید عضدی، سرویس تپ چنجر ترانس های قدرت شماره یک و دو پست شهید کاویان و سرویس تپ چنجر ترانس قدرت شماره دو پست پونل و سرویس تپ چنجر ترانسهای قدرت یک و دو پستهای آستانه و لاهیجان دو اجرا شده است.

وی گفت: همزمان با بروز مشکلات تجهیزات پست پوشش، اقدام به برکناری تجهیزات معیوب آن کرده وپس از نصب تجهیزات جدید برروی بی شهید مقدم پست پوشش و سرویس کلیه تجهیزات آن واحد مربوطه در مدار قرارگرفته و به بهره برداری رسید.

آزادگان بیان داشت: دایورتر سوئیچ ترانس سیار میتسوبیشی پست سیار گلسار رشت که با هدف تعادل بار شبکه منطقه گلسار رشت برای پاسخگویی به نیازهای مشترکان آن منطقه در پیک بار تابستان امسال نصب شده است دچارعیب شده بود، پس ازرفع و برطرف شدن نقص و سرویسهای لازم در مدار انتقال قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: ترانس ss1 پست شهید قلی پور رشت که به دلیل نقص اساسی، فاقد کارایی لازم شده بود با همت کارکنان تعمیرات پستها از مدار انتقال خارج شده و ترانس جدید ss1 بجای آن در پست قلی پور استقرار و نصب، به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل برق گیلان گفت: سرویس و تعمیرات روتین و پیشگیرانه تجهیزات پستهای انتقال و فوق توزیع پستهای ( شفت، چوکا، عضدی، پوشش و پونل ) طبق برنامه از پیش تعیین شده است.

وی عنوان کرد: با مکاتبات و هماهنگی صورت گرفته با اداره حقوقی برای دریافت مجوز پاکسازی درختان مزاحم، مراحل عملیات پاکسازی مسیر های خطوط 230 کیلوولت سیکل ترکیبی گیلان - شهیدرجائی، سیکل ترکیبی گیلان - نفوت وپونل آستارا و مسیرهای خطوط 63 کیلوولت سیادتی - چوکا، نفوت - فومن، صومعه سرا- پونل ورشت شمالی - بی بی حوریه که غالبا با ممانعت صاحبان درختان این مسیرها مواجه هستند، در حال اقدام و اجرا قرار دارد.

آزادگان گفت: این اقدامات برای جلوگیری از ایجاد اتصالات ناشی از برخورد شاخه های درختان پیرامون خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع که از برنامه های کاری، اجرایی وپیشگیرانه هر ساله این امور به ویژه در فصل بهارو تابستان بوده، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: راه اندازی پست سیار میتسوبیشی در گلسار رشت، برای تامین بهتر برق مشترکان آن منطقه و کاهش بار پست شهید قلی پور از اقدامات مهم معاونت بهره برداری این شرکت است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان همچنین تعویض روغن 21 دستگاه ازبریکرهای 20 کیلوولت روغنی پستهای فوق توزیع اشاره کرد و یادآورشد: مطالعه شبکه برق گیلان و بررسی تعیین نقاط ضعف آن و ارائه راهکارهای لازم به منظور بهره برداری بهینه از شبکه برای برقراری آرایش مناسب شبکه انتقال با همکاری امور حفاظت رلیاژ و دیسپاچینگ از دیگر اقدامات شرکت برق منطقه ای گیلان بوده است.