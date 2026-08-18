به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران ملارد بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در تقویت امید اجتماعی و انعکاس اقدامات مثبت تأکید کرد.

تقوی اظهار کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، تفکیک میان خبرنگار حرفه‌ای و فعال فضای مجازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است و هر یک از این حوزه‌ها باید جایگاه و کارکرد مشخص خود را داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاری حرفه‌ای نیازمند رعایت الزامات، ضوابط و پروتکل‌های تخصصی این حرفه است و فعالان فضای مجازی نیز می‌توانند در چارچوب فعالیت‌های خود نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی ایفا کنند.

فرماندار ملارد با اشاره به وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: رسانه‌ها باید عملکرد خود را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند، چرا که انتشار خبر خام و بدون پردازش، پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.

وی خبرنگاری را حرفه‌ای حساس، مسئولیت‌پذیر و پرخطر دانست و بیان کرد: خبرنگاران باید در فرآیند تولید و انتشار اخبار، دقت، صحت و مسئولیت اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.

تقوی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخبار امیدآفرین، سازنده و اثرگذار نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش امید و اعتماد عمومی ایفا کنند.

فرماندار ملارد ادامه داد: در کنار انعکاس مطالبات و مشکلات مردم، لازم است اقدامات مثبت، خدمات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود نیز به شکل مناسب برای افکار عمومی تبیین شود.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران شهرستان ملارد قدردانی کرد و گفت: نشست‌های خبری باید به بستری برای گفت‌وگو، نقد سازنده، مطالبه‌گری و پیگیری مسائل شهرستان تبدیل شود.