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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

فرماندار ملارد: رسانه‌ها در انتشار اخبار امیدآفرین نقش‌آفرینی کنند

فرماندار ملارد: رسانه‌ها در انتشار اخبار امیدآفرین نقش‌آفرینی کنند

ملارد- فرماندار ملارد با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت رسانه‌ها باید در کنار بیان مسائل و مشکلات، اقدامات مثبت و اخبار امیدآفرین را نیز به اطلاع مردم برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران ملارد بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در تقویت امید اجتماعی و انعکاس اقدامات مثبت تأکید کرد.

تقوی اظهار کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، تفکیک میان خبرنگار حرفه‌ای و فعال فضای مجازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است و هر یک از این حوزه‌ها باید جایگاه و کارکرد مشخص خود را داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاری حرفه‌ای نیازمند رعایت الزامات، ضوابط و پروتکل‌های تخصصی این حرفه است و فعالان فضای مجازی نیز می‌توانند در چارچوب فعالیت‌های خود نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی ایفا کنند.

فرماندار ملارد با اشاره به وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: رسانه‌ها باید عملکرد خود را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند، چرا که انتشار خبر خام و بدون پردازش، پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.

وی خبرنگاری را حرفه‌ای حساس، مسئولیت‌پذیر و پرخطر دانست و بیان کرد: خبرنگاران باید در فرآیند تولید و انتشار اخبار، دقت، صحت و مسئولیت اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.

تقوی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخبار امیدآفرین، سازنده و اثرگذار نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش امید و اعتماد عمومی ایفا کنند.

فرماندار ملارد ادامه داد: در کنار انعکاس مطالبات و مشکلات مردم، لازم است اقدامات مثبت، خدمات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود نیز به شکل مناسب برای افکار عمومی تبیین شود.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران شهرستان ملارد قدردانی کرد و گفت: نشست‌های خبری باید به بستری برای گفت‌وگو، نقد سازنده، مطالبه‌گری و پیگیری مسائل شهرستان تبدیل شود.

کد مطلب 6920543

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