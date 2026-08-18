به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر سهشنبه در مراسم آبرسانی به شهر آکند با تقدیر از عملکرد مجموعه وزارت نیرو و مدیران حوزه آب و فاضلاب اظهار کرد: در سطح کشور و بهویژه در استان مازندران، شاهد تلاشهای جهادی مدیران برای پیشبرد پروژهها و رفع موانع موجود بودهایم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد پروژهها با مشکلات مالی، اعتباری و اجرایی مواجه بودهاند، افزود: با وجود این محدودیتها، کار و تلاش متوقف نشد و برای پروژههای راکد یا متوقفشده، راهکارهایی برای ادامه فعالیت و رفع موانع در نظر گرفته شد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران، اقدامات انجامشده در حوزه آب و فاضلاب را نمونهای از مدیریت جهادی دانست و گفت: شعار «یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت» را در عملکرد مدیران این حوزه بهصورت عملی مشاهده کردهایم.
فاطمی با قدردانی از وزیر نیرو و معاونان و مدیران این وزارتخانه ادامه داد: حوزه آب و فاضلاب یکی از بخشهایی است که توانسته امید را در میان مردم تقویت کند و شهروندان نیز خدمترسانی صادقانه در این حوزه را بهخوبی احساس کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه هنوز طرحها و اقدامات بر زمینماندهای در استان وجود دارد، تصریح کرد: این پروژهها باید با تکیه بر مدیریت جهادی و استمرار تلاشها به نتیجه برسند و امیدواریم روند کنونی با قدرت ادامه پیدا کند.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران در پایان با اشاره به اهمیت تداوم خدماترسانی در حوزه آب و فاضلاب، از تلاشهای وزیر نیرو، معاونان و مدیران این مجموعه تقدیر و تشکر کرد و گفت: به نمایندگی از نمایندگان استان و مردم شهرهای مختلف مازندران، قدردان زحمات و تلاشهای انجامشده هستیم.
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