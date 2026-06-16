اجرای ۳۰ پروژه برقی با سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در گیلان

عادل سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم گسترده فعالیت های انجام شده در یک سال اخیر، اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در دست اجرا داشتیم که خوشبختانه با پیشرفت مناسب، ۲۰ پروژه را تا ابتدای تابستان به مدار بهره برداری وارد کرده ایم.

سلیمانی با بیان اینکه این پروژه ها تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت و پایداری تأمین برق استان داشته است، افزود: ما در مناطق شرق، غرب و جنوب گیلان پروژه های متعددی داریم و همواره در تلاش هستیم تا با سرعتی بیش از حد نرم و استاندارد، خدمات رسانی به مردم را به انجام برسانیم.

وی در خصوص پروژه های شاخص رشت تصریح کرد: خط کابلی و پست شهید میزبان در بخش مرکزی رشت از ناحیه سرچشمه، یکی از بزرگترین پروژه های در حال احداث ما با اعتباری بیش از یک همت است. در حالت نرم و معمول، اجرای این پروژه دو سال و نیم زمان میبرد، اما ما در تلاشیم ظرف مدت یک سال آن را بهطور کامل تقدیم مردم گیلان کنیم.

سلیمانی با بیان اینکه فاز اول این پروژه بزرگ ظرف ۹ ماه برقدار شد، گفت: پروژه های متعددی را در سطح استان از جمله در کلاچای، لنگرود، لاهیجان و همچنین شهر رشت در دست اجرا داشتیم. تلاش ما بر این بوده است که توسعه شبکه در تمامی نقاط استان به صورت متوازن پیش برود.

توسعه متوازن شبکه در غرب و جنوب استان

وی با اشاره به پروژه های غرب و جنوب استان اضافه کرد: در بخش غرب گیلان در شهرهای رضوانشهر و تالش، در بخش های مرکزی همچون صومعه سرا و در جنوب استان در شهر لوشان، پروژه های مهمی تعریف و اجرا شده است تا شاهد توزیع متوازن خدمات در سراسر استان باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان در تشریح پروژه پست شهید عضدی گفت: برای افزایش ظرفیت این پست، یک ترانس ۱۶۰ مگاآمپر با ترانس ۲۰۰ مگاآمپر جایگزین شد. در حالی که این عملیات باید طی دو ماه انجام می شد، با همکاری همکاران و رعایت دقیق زمان بندی، این ترانس در ۲۰ اسفند وارد و تا ۱۰ فروردین ماه به مدار آمد؛ این پروژه با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در اوج ایام عید و ماه رمضان به بهره برداری رسید.

سلیمانی به پروژه شهید مصلح اشاره کرد و گفت: در این پروژه رکورد قابل توجهی ثبت شد و عملیات اجرایی آن در کمتر از ۴ الی ۵ ماه به پایان رسید. برای اولین بار در کشور، سیم یا هادی فشار قوی با خصوصیات ویژه برای این پروژه تولید شد که از ظرفیت یک شرکت در این زمینه استفاده کردیم.

وی تصریح کرد: بخشی از خط این پروژه در محدوده لشکر ۱۶ قدس گیلان واقع شده بود؛ همکاران ما در ایام ماه مبارک رمضان با ازخود گذشتگی وارد منطقه نظامی شدند و پروژه را ظرف ۲۰ الی ۲۵ روز به مدار آوردند. اجرای این طرح مشکل حبس تولید نیروگاه گیلان را رفع کرد.

تقدیر از همکاری سپاه قدس گیلان

سلیمانی ضمن قدردانی از همکاری فرمانده سپاه قدس گیلان اظهار کرد: اجرای این پروژه با همراهی سردار دامغانی امکانپذیر شد که برای ورود به منطقه نظامی همکاری بسیار مؤثری داشتند.

وی افزود: نکته مهم اینجاست که ما تنها شرکت برقی بودیم که با وجود شرایط سخت جذب بودجه، موفق به کسب بیش از ۱۰۰ درصد منابع بودجه ای شدیم؛ در حالی که بسیاری از سازمان ها با محدودیت در جذب مواجه بودند، ما علاوه بر عملکرد کامل اعتباری، مجوز بیش از ۲۰ درصد فراتر از آن را نیز دریافت کردیم.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه همه این موارد نشان می دهد عملکرد برق منطقه ای گیلان در ایام ماه رمضان و طی سال گذشته مناسب بوده است، گفت: علاوه بر ۵ پروژه ای که شرکت توانیر برای ما تکلیف کرده بود، پروژه های بیشتری را به بهره برداری رساندیم و در این زمینه پیشتاز بودیم.

وی افزود: ما ۵۰ درصد تکالیف سالانه را در سال جاری محقق کردیم و ۱۲ الی ۱۳ پروژه جدید را آغاز کردهایم که تا اوایل تابستان به بهره برداری میرسند. در مجموع تا نیمه اول تیرماه حدود ۲۰ پروژه تکمیل و آماده استفاده خواهند بود که عمدتاً در زمینه توسعه و بهینه سازی شبکه بوده است.