زیبا گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کار بر روی ترجمه آخرین کتابی که از این نویسنده آمریکایی چاپ شده است، خبر داد و گفت: داستان‌های این کتاب پس از مرگ ونه‌گات جمع‌آوری و چند ماه پیش هم نسخه انگلیسی آن منتشر شد.

وی افزود: همراه با خانم پریسا سلیمان‌زاده در حال ترجمه این کتاب به زبان فارسی هستیم که این کار از نیمه گذشته و قرار است انتشارات مروارید آن را به چاپ برساند.

این مترجم افزود: عنوان اصلی کتاب اخیر "Look at the Birdie" است اما هنوز عنوانی فارسی برای آن انتخاب نکرده‌ایم. در مجموع این کتاب شامل حدود 15 داستان است و فضای کلی آنها موضوعات اجتماعی و روابط خانوادگی و ویژگی‌های انسان‌ها و مانند دیگر کتاب‌های ونه‌گات یک اتوبیوگرافی از خود این نویسنده را نیز دربردارد.

روی جلد آخرین کتاب چاپ شده از ونه‌گات

"کورت ونه گات جونیور" نویسنده آمریکایی و خالق رمان مشهور "سلاخ‌خانه شماره پنج" سه سال پیش و چند هفته بعد از سقوط از یک ارتفاع، در سن 84 سالگی درگذشت.

زیبا گنجی همچنین در مورد کتابی که به همراه پریسا سلیمان‌زاده درباره منیره فرمانفرائیان ترجمه کرده است، گفت: عنوان این کتاب "بانوی آئینه‌ها" است و شرح حالی است از زندگی هنری خانم فرمانفرمائیان و خاطرات شخصی او.

وی افزود: این کتاب 400 صفحه‌ای را "زارا هوشمند" نوشته و ما نیز مشترکاً به فارسی برگرداندیم. انتشارات مروارید از یکسال پیش آن را برای اخذ مجوز تقدیم وزارت ارشاد کرده است.