سعید فدایی در گفتکو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنج برای مردم این شهر صرف یک محصول کشاورزی ،بخشی از هویت، فرهنگ، زندگی و خاطرات جمعی آنان به شمار میرود،اظهار کرد:جشنواره شکرانه برنج فرصتی برای قدردانی از کشاورزان پرتلاش و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و بومی منطقه است.
شهردار بندر کیاشهر افزود: این جشنواره با هدف ایجاد فضایی شاد، فرهنگی و مردمی برگزار میشود و میتواند زمینهای برای حضور خانوادهها، هنرمندان، فعالان اجتماعی و اقشار مختلف جامعه و تقویت مشارکت اجتماعی باشد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی تصریح کرد: در روزهایی که دشمنان با جنگ روانی و توطئههای مختلف تلاش میکنند میان مردم تفرقه ایجاد کنند، برگزاری رویدادهای فرهنگی میتواند پیام روشنی از وحدت، همدلی و ایستادگی مردم باشد.
فدایی با بیان اینکه این جشنواره با الهام از روحیه مقاومت و همبستگی مردم در جنگ رمضان برگزار میشود، گفت:شهرداری بندر کیاشهر در تلاش است با پاسداشت فرهنگ مشترک، نشاط اجتماعی و امید را در میان مردم تقویت کند.
وی افزود: برداشت برنج بصورت آئین سنتی، اجرای زنده هنرمندان استانی و کشوری، برنامههای فرهنگی و آیینی، مسابقه نقاشی ویژه کودکان، اهدای جوایز به برگزیدگان و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات محلی و صنایعدستی از جمله برنامههای این جشنواره است.
شهردار بندر کیاشهر با اشاره به دومین برگزاری جشنواره شکرانه برنج در سال جاری گفت: این جشنواره روز یکشنبه، هشتم شهریورماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۹ در پیادهراه فرهنگی ـ گردشگری بندر کیاشهر برگزار میشود که از مردم، خانوادهها، کشاورزان، هنرمندان و فعالان اجتماعی برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت میشود.
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