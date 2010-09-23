برداشت محصول از بسیاری نخلهای استان یزد میسر نیست

جمال سجادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان اینکه در استان یزد با توجه به اینکه درختان نخل به طور عمده به صورت بذرزاد هستند از تولید و عملکرد بسیار پایینی برخوردارند و عملکرد درختان نخل در بیشتر نقاط استان پایین است .

سجادی‌پور ادامه داد: از سویی به دلیل ارتفاع بسیار زیاد بسیاری از درختانی که اینگونه تکثیر شده‌ اند، برداشت محصول از بسیاری از درختان میسر نیست .

تا پارسال بیشتر خرمای تولیدی استان یزد به مصرف دام می رسید

وی خاطرنشان کرد: تال سال گذشته، بیشتر تولیدات خرمای این نوع درختان به مصرف دام می ‌رسید اما از سال گذشته طرح حذف و جایگزینی نهال ‌های جدید آغاز شده و با اجرای طرح یاد شده، به دنبال افزایش عملکرد و اقتصادی کردن تولید خرما در استان یزد هستیم .

سجادی ‌پور اظهار امیدواری کرد: با حرکت بسیار خوبی که در این زمینه انجام شده، در سالهای آینده حدود 100 هکتار از نخلها حذف و جایگزین شوند .

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان یزد بیان داشت: سال گذشته 120 هکتار از عملیات حذف و جایگزینی درختان نخل در سطح استان یزد انجام شده که حدود 70 هکتار آن در شهرستان بافق و 50 هکتار آن در شهرستان طبس انجام شد .

دولت به ازای هر هکتار نخلستان در یزد دو میلیون تومان هزینه کرده است

وی عنوان کرد: در این حذف و جایگزینی ارقام برتر و رقم‌های تجاری و پرمحصول جایگزین ارقام بذر زاد شد که در اجرای این طرح دولت به ازای هر هکتار حدود دو میلیون تومان هزینه کرده است .

سجادی‌پور اظهار داشت: در طول اجرای این طرح تاکنون از دو هزار هکتار از نخیلات شهرستان بافق حدود 600 هکتار آن حذف و جایگزین شده است .

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز حدود 300 هکتار از آنها به بار نشسته که عملکردهای پنج تا هفت تن در هر هکتار دارند .

9 هزار تن خرما از نخلستان‌های استان یزد برداشت می‌ شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از برداشت 9 هزار تن خرما از نخلستانهای استان یزد در سال جاری خبر داد .

سجادی ‌پور اظهار داشت: میزان تولیدات خرما در نخسلتانهای استان یزد امسال نسبت به سال گذشته افزایش 12 درصدی خواهد داشت .

وی افزود: سال گذشته هشت هزار تن محصول خرما از نخلستانهای استان یزد برداشت شد که پیش‌ بینی می‌ شود این رقم در سال جاری به 9 هزار تن برسد .

وی با اشاره به اینکه چهار هزار هکتار از اراضی استان یزد به کشت خرما اختصاص یافته است که بیشترین حجم میزان نخلستانهای استان یزد متعلق به شهرستان بافق است .