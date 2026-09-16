به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شبکه تلویزیونی تی‌وی‌پی لهستان روز چهارشنبه گزارش داد که لهستان قصد دارد چندین موشک رهگیر PAC-3 برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا را در قالب بسته جدید کمک‌های نظامی به اوکراین ارائه کند.

به گفته وزارت دفاع اوکراین، ارزش این بسته که در حال برنامه‌ریزی است حدود ۵۰ میلیون یورو خواهد بود و تمرکز اصلی آن بر توانمندی‌های پدافند هوایی است.

وزارت دفاع لهستان نیز تأیید کرده است که بسته جدید حمایت نظامی در حال آماده‌سازی است، اما به دلیل محرمانه‌بودن اطلاعات رسمی، جزئیات تجهیزات موجود در این بسته را اعلام نکرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد این بسته شامل تجهیزاتی خواهد بود که نیروهای مسلح لهستان به دلیل پایان عمر عملیاتی‌شان در حال خارج‌کردن آنها از خدمت هستند. وزارت دفاع لهستان اعلام کرد این تجهیزات دیگر در لهستان مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، اما همچنان می‌توانند برای اوکراین مفید باشند.

به گفته منابع آگاه از روند آماده‌سازی این بسته، موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت لهستان نیز از جمله تجهیزاتی هستند که انتقال آنها به اوکراین در دست بررسی است.

ایرِنئوش نواک، فرمانده عملیاتی نیروهای مسلح لهستان گفت از ارسال مهمات پاتریوت به اوکراین حمایت می‌کند، اما اشاره کرد که تعداد موشک‌های ارسالی محدود خواهد بود.

لهستان در ماه ژوئیه پنج موشک PAC-3 به اوکراین تحویل داده بود.

اوکراین بارها از متحدان خود درخواست مهمات بیشتر برای سامانه‌های پدافند هوایی کرده است، زیرا در بحبوحه ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه تلاش می‌کند ذخایر خود را دوباره تأمین کند.

کی‌یف به‌طور مشخص بر نیاز خود به موشک‌های رهگیر تأکید کرده است؛ آن هم در آستانه انتظار برای آغاز کارزار زمستانی روسیه.

وزیر دفاع لهستان در ماه ژوئیه گفت این کشور حدود ۳.۸ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین ارائه کرده است.