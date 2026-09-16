به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه در آیین افتتاح مدرسه شهید هادی در زنجان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم دولت چهاردهم، نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی است و افتتاح چنین پروژههایی از مصادیق عملی این رویکرد به شمار میرود.
وی با بیان اینکه ساخت این مدرسه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، افزود: این پروژه در سالهای گذشته تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما در حدود دو سال اخیر با اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: امروز شاهد افتتاح مدرسهای هستیم که با تلاش مجموعههای اجرایی تکمیل شده و میتواند زمینه مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان این منطقه فراهم کند.
قائمپناه با اشاره به نامگذاری این مدرسه به نام شهید هادی گفت: نامگذاری مدارس به نام شهدا اقدامی ارزشمند است و افتخار میکنیم که در مدارس سراسر کشور نام و یاد شهدا زنده نگه داشته میشود.
وی همچنین به وضعیت تجهیزات آموزشی این مدرسه اشاره کرد و گفت: این مدرسه به تجهیزات مورد نیاز و امکانات هوشمندسازی مجهز شده و رایانهها و تابلوهای هوشمند نیز در آن مستقر است که میتواند به ارتقای کیفیت فرایند آموزشی کمک کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه تعداد دانشآموزان هر کلاس در این مدرسه حدود ۲۲ تا ۳۰ نفر است، اظهار کرد: این میزان تقریباً به استانداردهای مورد نظر نزدیک است و امیدواریم فراهم شدن چنین محیط آموزشی مناسبی، زمینه افزایش دانایی و توانمندی فرزندان این منطقه را فراهم کند.
قائمپناه درباره برنامه دولت برای هوشمندسازی مدارس نیز گفت: هوشمندسازی مدارس به صورت مستمر در حال توسعه است و به تدریج تعداد کلاسهای مجهز به امکانات هوشمند افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در این زمینه علاوه بر اعتبارات و اقدامات دولت، مشارکتهای اجتماعی و همراهی مردم نیز اهمیت زیادی دارد و بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی مدارس با مشارکت مردم و ظرفیتهای اجتماعی دنبال شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اجرای طرحهای متعدد در حوزه مدرسهسازی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس، بخشی از سیاست دولت برای تحقق عدالت آموزشی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
قائمپناه همچنین هدف دیگر سفر خود به استان زنجان را پیگیری روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور عنوان کرد و گفت: در جریان این سفر تلاش میشود وضعیت اجرای مصوبات بررسی و موانع موجود برای تکمیل طرحهای پیشبینیشده شناسایی و پیگیری شود.
وی تأکید کرد: پیگیری مصوبات سفرهای استانی، تنها به تصویب پروژهها محدود نمیشود، بلکه میزان پیشرفت، تخصیص اعتبارات و نحوه اجرای طرحها نیز باید به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات دولت و همراهی مردم، روند توسعه زیرساختهای آموزشی استان زنجان شتاب بیشتری بگیرد و دانشآموزان این استان از فضاهای آموزشی مناسب، استاندارد و مجهز بهرهمند شوند.
زنجان- معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اهداف سفر خود به استان زنجان گفت: یکی از اهداف اصلی این سفر، پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان و بررسی میزان پیشرفت و اجرای این مصوبات است.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه در آیین افتتاح مدرسه شهید هادی در زنجان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم دولت چهاردهم، نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی است و افتتاح چنین پروژههایی از مصادیق عملی این رویکرد به شمار میرود.
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