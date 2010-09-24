امیر عباس گنجی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، این کشتی گیر مازندرانی اوایل دهه 80 با قهرمانی در رقابتهای جوانان جهان خود را بعنوان یک مدعی جدی در وزن 96 کیلوگرم و از رقیبان اصلی علیرضا حیدری مطرح کرد.

اما رقابتهای جهانی سال 2005 بوداپست که می توانست یک آغاز جدید برای این کشتی گیر توانمند بابلی باشد با حادثه تلخ صدمه دیدگی وی از ناحیه زانو همراه شد. وی پس از این مصدومیت پای خود را به تیغ جراحان سپرد و یکی دو بار نیز به دوبنده تیم ملی رسید اما مصدومیت کهنه به هیچ عنوان بهبود نیافت تا این کشتی گیر تصمیم بگیرد علیرغم تلاشهای فراوان برای همیشه با دنیای قهرمانی وداع کند.

این کشتی گیر دیروز پنجشنبه با حضور در سالن شهدای هفتم تیر تهران به تماشای رقابتهای نوجوانان آزادکار سراسر کشور نشست واعلام کرد می خواهد با وداع با دنیای قهرمانی، لباس مربیگری برتن کرد.