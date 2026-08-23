به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی معلمی شامگاه یکشنبه در نشست مدیران اوقاف و امور خیریه استان مازندران اظهار کرد: وقف در منابع دینی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما برای اثرگذاری بیشتر باید این سنت حسنه از یک موضوع صرفاً دینی به یک فرهنگ عمومی و نهادینه در جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به تفاوت وقف با کمک‌های مقطعی افزود: کمک به نیازمندان و هزینه‌کرد در امور خیر و عزاداری اهل‌بیت(ع) اقدامی ارزشمند است، اما وقف به‌عنوان صدقه جاریه، اثری ماندگار دارد و تا زمانی که موقوفه در مسیر نیت واقف مورد استفاده قرار می‌گیرد، ثواب و بهره معنوی آن برای واقف و دست‌اندرکاران باقی خواهد ماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه فرهنگ وقف و حفاظت از موقوفات تأکید کرد و گفت: حفظ منافع موقوفات نیازمند تعامل با مردم است و باید از ظرفیت جامعه برای صیانت از این سرمایه‌ها استفاده کرد.

آیت‌الله معلمی ادامه داد: در مواردی که وقفی بودن یک ملک احراز می‌شود، نخست باید موضوع برای مردم تبیین و توجیه شود و با فرهنگ‌سازی در میان اهالی و همسایگان، زمینه همراهی افکار عمومی با اقدامات قانونی فراهم شود.

وی با بیان اینکه نحوه برخورد با موضوع موقوفات اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اقدامات مربوط به صیانت از موقوفات باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق وقف، اصل فرهنگ وقف نیز در جامعه آسیب نبیند.

امام جمعه قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم، ایثارگران و شهدا در شکل‌گیری و تداوم نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: سرمایه ارزشمندی با مجاهدت و خون شهدا و تلاش شخصیت‌های برجسته ایثارگر برای این نظام فراهم شده است و باید در حفظ این سرمایه و تقویت ارزش‌های آن کوشید.

آیت‌الله معلمی در پایان با اشاره به اخلاص و منش امام خمینی(ره) و رهبر شهید و شهیدان انقلاب، برای سربلندی ملت ایران و دفع توطئه‌های دشمنان از خداوند متعال طلب خیر و نصرت کرد.