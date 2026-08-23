به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری جشنواره نوآوری در فرایند، آموزش و یادگیری، با اشاره به درخشش دستگاه تعلیموتربیت استان در این جشنواره، اظهار کرد: آموزشوپرورش نسبت به سالهای گذشته رشد قابلتوجهی در زمینه راهیافتگان به جشنواره کشوری و همچنین کسب مقام داشته است.
اساس توسعه در آموزشوپرورش شکل میگیرد
وی افزود: نوآوریهای شکلگرفته در حوزه تعلیموتربیت باید در خدمت جامعه و توسعه آن قرار گیرد و این مهم زمانی محقق میشود که دستاوردها بهدرستی ثبت و ضبط شده و در اختیار اهلفن و علاقهمندان قرار گیرد تا زمینه استفاده و بهرهبرداری از آنها فراهم شود.
فرماندار خرمآباد با بیان اینکه اساس توسعه در آموزشوپرورش شکل میگیرد، تصریح کرد: انسانهای توسعهیافته و سرمایههای انسانی موردنیاز جامعه نیز در همین بستر تربیت میشوند؛ بنابراین توجه به آموزشوپرورش، توجه به آینده کشور است.
درمنان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و دغدغههای فرهنگیان، گفت: معلم بهعنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای اجتماعی، نقشی بیبدیل در رشد و تعالی جامعه ایفا میکند.
وی ادامه داد: ما قدردان تلاشهای صادقانه، دلسوزانه و خستگیناپذیر معلمان هستیم و بر این باوریم که سرمایهگذاری و توجه به جایگاه معلم، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده و پیشرفت جامعه است.
حضور فعال معلمان در شرایط دشوار اخیر
فرماندار مرکز لرستان با اشاره به حضور معلمان در شرایط دشوار اخیر، بیان کرد: معلمان حتی در میدان و در داخل موکبها نیز از آموزش فرزندان این دیار غافل نشدند و همچون سربازان جبهه نبرد، در این برهه حضور یافتند و با اقدام و عمل، مسئولیت خود را به انجام رساندند.
درمنان با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی برای عبور از مشکلات، گفت: در شرایط کنونی باید در کنار یکدیگر باشیم و مردم، میدان و معلمان با همافزایی و همکاری برای حل مسائل و مشکلات تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان در اجرای برنامههای توسعهای، اظهار کرد: تیم مدیریتی استان از ابتدای فعالیت خود بر متفاوت عملکردن و برنامهمحوری تأکید داشته و بر اساس برنامه راهبردی تدوینشده، فرصتهایی برای مدیران و مسئولان ایجاد شده است تا با رویکردی متفاوت، از دل بحرانها فرصت بسازند؛ یکی از نمونههای این رویکرد، قسمتی از محوطه قلعه فلکالافلاک که هدف اصابت موشک قرار گرفته بود اکنون محل اجرای چهار پروژه عمرانی است؛ بهگونهای که با تلاش مدیریت ارشد استان و مجموعه مدیران، محل ویرانی و آسیب به بستری برای آبادانی و توسعه تبدیل شده است.
بنابراین گزارش، در پایان این مراسم از برگزیدگان کشوری جشنواره نوآوری در فرایند، آموزش و یادگیری تجلیل شد.
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