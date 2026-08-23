به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته دولت برگزار شد با اشاره به اینکه دولت چهاردهم مسیر جدیدی برای اداره استان‌ها و کشور ترسیم کرده است، اظهار کرد: این مسیر ما را به جایی خواهد رساند تا بتوانیم برنامه‌های توسعه را پیش ببریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سند توسعه متعادل استان با بهترین گروه تحقیقاتی انجام گرفته است، ادامه داد: این سند در اختیار تصمیم‌گیران ملی و استانی و اصحاب رسانه قرار دارد که می‌توانند از سامانه سازمان مدیریت QRCode را نصب و اطلاعات روز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را دریافت کنند.

رمضانی بیان کرد: استان چهارمحال بختیاری در اعتبارات هزینه‌ای رتبه ۱۷ کشور را در سال ۱۴۰۴ کسب کرد. در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز این استان در سال ۱۴۰۵ بعد از استان تهران، بالاترین رشد اعتبارات تملک دارایی کشور را دارد و این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، ۶۳ درصد افزایش یافته کرده است.

وی با اشاره به ارمغان دولت چهاردهم برای استان چهارمحال بختیاری مبنی بر سیراب کردن جمعیت ۴۵۰ هزار نفری شرق استان، گفت: آبرسانی از چشمه آب سفید به شهرهای نقنه و گندمان، بلداجی، مال‌خلیفه و لردگان به سرانجام رسید که کار بسیار مهمی بود.

وی با اشاره به اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان در دی‌ماه سال گذشته، بیان کرد: ۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان یعنی ۲۶.۸ همت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بود که در سفر دکتر پزشکیان به استان انجام شد. تعهدات سازمان برنامه بودجه در سال ۱۴۰۴، ۱۱۴ درصد تحقق پیدا کرد.

رمضانی با درخواست از رسانه‌ها برای کمک به توسعه استان و یادآوری اینکه تولید ناخالص استان در رتبه ۲۸ کشور است، گفت: امروز بنگاه‌های با مقیاس بزرگ را در استان کم داریم و میزان بهره‌وری بنگاه‌ها پایین است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اعتبارات فرهنگی و سیاستگذاری استان در مدیریت این اعتبارات، اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات توزیع شده در استان در سال ۱۴۰۵، حدود ۳۰ درصد اعتبارات یعنی قریب به ۷۸۰ میلیارد تومان به پروژه‌های فرهنگی آموزشی شامل فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی،حوزه‌های علمیه خواهران و برادران و سالن‌های ورزشی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به تحقق اهداف نقشه فرهنگی فرهنگی استان در سال جاری اختصاص یافته است.