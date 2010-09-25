آمار ورودیهای جدید و فارغ التحصیلان آموزش عالی در سال تحصیلی جدید

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی 90-89 در مقطع کارشناسی ارشد 50 هزار و 520 نفر از طریق آزمون و بیش از پنج هزار نفر نیز به روش بدون آزمون و با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور وارد آموزش عالی می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از 500 هزار داوطلب نیز از طریق آزمون سراسری به دانشگاههای وزارت علوم وارد می شوند.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: در مقطع دکتری نیز تقریبا 7 هزار و 500 نفر در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم پذیرفته شده اند.

وی با اشاره به آمار کل آموزش عالی در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: در حدود 3 میلیون و 750 هزار نفر در آستانه سال تحصیلی 90-89 در کل آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل خواهند بود.

عامری اظهار داشت: 64 درصد کل جمعیت آموزش عالی کشور در سال تحصیلی جدید را دانشجویان کارشناسی، 6 درصد کارشناسی ارشد، یک درصد دکتری تخصصی و بقیه را کاردانی تشکیل می دهد. همچنین سه درصد نیز دانشجویان پزشکی هستند.

وی درباره آمار فارغ التحصیلی در هر سال نیز گفت: سالانه در حدود 280 تا 300 هزار نفر در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شوند. در دوره کارشناسی ارشد نیز تقریبا 15 تا 20 هزار نفر و در دوره دکتری حدود یک هزار و 500 تا دوهزار نفر از دانشگاههای آزاد و وزارت علوم فارغ التحصیل می شوند.