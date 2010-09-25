محمد قبله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان تولید سالانه برنج در کشور به طور متوسط از 2 تا 2.5 میلیون تن در نوسان است که بخشی از این برنج، به عنوان برنج پرمحصول و بخشی دیگر در قالب برنج کم محصول یا کیفی طبقه بندی می شود.

عضو کارگروه تنظیم بازار افزود:دولت همه ساله بر اساس قانون خرید تضمینی، برنج پرمحصول تولیدی کشاورزان را به نرخ تضمینی می خرد ، دستگاه مباشر نیز شرکت بازرگانی دولتی است که مسئولیت خرید برنج را به عهده دارد.

وی تصریح کرد:هرسال وزارت بازرگانی حدود 500 تا 600 هزارتن برنج در قالب کالابرگ، سهمیه نذورات و مراکز دانشگاهی، توزیع می کرد که حدود 40 تا 80 هزارتن آن از مخلوط برنج پرمحصول داخلی و برنج وارداتی تامین و در قالب سهمیه های مذکور توزیع می شد، اما با حذف کالابرگ، سهمیه نذورات نیز با برنج داخلی عرضه شد.

قبله گفت: از اول مردادماه تاکنون که فصل خرید برنج تضمینی آغاز شده است، بالغ بر ده هزار تن برنج خریداری شده که 9 هزار تن آن، از استان مازندران بوده است.

وی با تاکید بر اینکه کالابرگ برنج بعد از اتمام خرید تضمینی از برنج و فصل برداشت این محصول از سوی کشاورزان اعلام می شود، تصریح کرد: براساس دستور رئیس جمهور قرار بر این است که یک نوبت کالابرگ برنج پس از اتمام فصل برداشت برنج از سوی کشاورزان اعلام شود و در اختیار مردم قرار گیرد. میزان سرانه هر نفر نیز 3 کیلوگرم خواهد بود.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت واردات برنج تاثیری بر بازار داخلی ندارد، گفت: ممنوعیت و غیرممنوعیت در مورد واردات برنج مطرح نیست، بلکه اصل موضوع صدور مجوز است که وزارت جهاد کشاورزی هر زمان که صلاح بداند، مجوز واردات صادر می کند.

وی افزود: ذکر این موضوع که تا پایان آذرماه مجوزی برای واردات برنج صادر نخواهد شد، به دلیل حمایت از کشاورزان است؛ به نحوی که این قشر اطمینان حاصل کنند که اگر قرار است برای تامین نیاز داخلی، وارداتی برای برنج صورت گیرد تا پایان فصل برداشت برنج عملیاتی نخواهد شد.

قبله با اشاره به ابلاغ قانون بهره وری محصولات کشاورزی ادامه داد: اینکه بگوییم مصوبه ای ظرف چند روز بتواند منجر به گرانی شدید برنج در بازار شود، درست نیست؛ چراکه فاصله قیمت برنج داخلی و خارجی قابل توجه است.

وی ادامه داد: یا اینکه بگوییم مصوبه بهره وری محصولات کشاورزی در چند روز گذشته از ابلاغ، بازار را دچار گرانی کرده است، به نظر منطقی نمی رسد، اما برای پاسخ به افزایش قیمت احتمالی برنج خارجی در بازار می توان به چند مولفه اشاره کرد که یکی از آنها، جمع آوری برنج های آلوده هندی از سطح بازار است.

قبله گفت: اعلام کالابرگ، فصل برداشت برنج داخلی و جمع آوری برنج های هندی از سطح بازار می تواند از جمله دلایل اصلی افزایش احتمالی قیمت برنج خارجی باشد.

وی اظهار داشت: هم اکنون نمی توان در مورد تاثیر قانون بهره وری محصولات کشاورزی در بازار اظهار نظر کرد و باید زمان داد تا این مصوبه اجرایی شود.

عضو کارگروه تنظیم بازار تاکید کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه رصد بازار را به عهده دارد.