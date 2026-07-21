لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج مغایر قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول داخلی اعتراض کرد.

وی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این قانون، واردات برنج خارجی از زمان آغاز فصل برداشت تا پایان آبان‌ماه هر سال ممنوع است و اجرای این حکم قانونی نقش مهمی در حمایت از شالیکاران و تقویت تولید داخلی دارد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای قیمت‌گذاری با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شده است، افزود: هرگونه تصمیم برای واردات برنج خارجی همزمان با فصل برداشت، علاوه بر آسیب به بازار محصول داخلی، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد و از پشتوانه قانونی برخوردار نیست.

فاطمی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی از ارکان امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و تقویت تولید ملی عنوان کرد و گفت: اتخاذ چنین تصمیمی در اوج برداشت برنج، معیشت هزاران کشاورز به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در ادامه خواستار لغو فوری این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شد و تأکید کرد: تداوم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی از شالیکاران و تضمین‌کننده ثبات بازار این محصول راهبردی است.

وی در پایان با توصیف برنج به عنوان کالایی راهبردی، بر ضرورت استمرار سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از منافع کشاورزان تأکید کرد.