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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

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رادیو جوان به بررسی عملکرد جودو می‌پردازد

رادیو جوان به بررسی عملکرد جودو می‌پردازد

برنامه "قضاوت با شما" یکشنبه چهارم مهرماه به بررسی عملکرد ورزش جودو اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در گفتگو با یوسف‌زاده سرمربی تیم ملی جودو، علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو و محمد کیهان کارشناس جودو به بررسی عملکرد جودو می‌پردازد. این برنامه به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین کرمی ساعت 16 از رادیو جوان پخش می‌شود.

- برنامه "پلاسما" یکشنبه چهارمهرماه ساعت 14 از رادیو جوان پخش می‌شود. این برنامه به سردبیری پانته‌آ پاچنگی و تهیه‌کنندگی اکبر لکلری تهیه می‌شود و  با ناخدا علی غلام زاده فرمانده پروژه موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ناوشکن جماران صحبت می‌شود.

کد مطلب 1158358

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