به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در گفتگو با یوسف‌زاده سرمربی تیم ملی جودو، علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو و محمد کیهان کارشناس جودو به بررسی عملکرد جودو می‌پردازد. این برنامه به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین کرمی ساعت 16 از رادیو جوان پخش می‌شود.

- برنامه "پلاسما" یکشنبه چهارمهرماه ساعت 14 از رادیو جوان پخش می‌شود. این برنامه به سردبیری پانته‌آ پاچنگی و تهیه‌کنندگی اکبر لکلری تهیه می‌شود و با ناخدا علی غلام زاده فرمانده پروژه موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ناوشکن جماران صحبت می‌شود.