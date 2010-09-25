به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در گفتگو با یوسفزاده سرمربی تیم ملی جودو، علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو و محمد کیهان کارشناس جودو به بررسی عملکرد جودو میپردازد. این برنامه به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین کرمی ساعت 16 از رادیو جوان پخش میشود.
- برنامه "پلاسما" یکشنبه چهارمهرماه ساعت 14 از رادیو جوان پخش میشود. این برنامه به سردبیری پانتهآ پاچنگی و تهیهکنندگی اکبر لکلری تهیه میشود و با ناخدا علی غلام زاده فرمانده پروژه موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ناوشکن جماران صحبت میشود.
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