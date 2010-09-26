مجلس همان عصاره ملت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در آغاز جلسه علنی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس و شکست حصر آبادان که پیش از آغاز جلسه در صحن مجلس برگزار شد افزود: امروز در این مراسم هفته دفاع مقدس را گرامی داشتیم و پاسداشتی از فرماندهان ارتش، سپاه و جهاد را برگزار کردیم.

وی افزود: امیدواریم با این جلسه نشان داده باشیم که مجلس همان عصاره ملت و مردم است و همان روش را در استقامت در مقابل اجانب خواهد داشت.

در آیین گرامیداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس و شکست حصر آبادان که با حضور نمایندگان مجلس، فرماندهان و خانواده شهدای دفاع مقدس برگزار شد، امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش و چند تن از فرماندهان دوران دفاع مقدس سخنرانی کردند و همچنین در پایان این جلسه از خانواده های سرداران شهید کاظمی، زین الدین قم، یعقوبی، علی معرفی زاده، نورالدین رحیمی، ابوالقاسم رزاقی، سلطانی، شاه آبادی، کلاته تقدیر شد.

خانواده های این شهدا با حضور در جایگاه هیئت رئیسه و دریافت لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از سوی رئیس مجلس تجلیل شدند.

در ادامه این مراسم نمایندگان مجلس و فرماندهان دوران دفاع مقدس به گرفتن عکس های یادگاری در جایگاه هیئت رئیسه پرداختند.

بسیاری ازنمایندگان مجلس امروز با پوشیدن لباس های دوران دفاع مقدس و انداختن چفیه وسر بندهای قرمز که مزین به عبارت یا فاطمه زهرا و یا حسین بود در صحن مجلس حضور پیدا کردند. همچنین برخی از نمایندگان روحانی مجلس نیز لباس دوران دفاع مقدس پوشیده بودند .