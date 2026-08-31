به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بخشیپور، نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر دوشنبه در نشست آغاز بهرهبرداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو، معاونان وی، استاندار کرمانشاه، امام جمعه، نمایندگان و مسئولان حاضر در نشست، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که مصرف انرژی در کشور حدود یک و هشت دهم برابر متوسط مصرف جهانی و حدود دو و هشت دهم برابر متوسط کشورهای پیشرفته دنیاست.
وی افزود: در این زمینه دو موضوع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد که یکی کاهش هدررفت انرژی و دیگری بهینهسازی مصرف انرژی است.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسیهای انجام شده در سال ۱۳۹۹ در حوزه صنعت برق گفت: اگر مصرف انرژی را معادل دو میلیون و ۱۵۷ هزار بشکه نفت خام در نظر بگیریم، مصرف انرژی از عرضه اولیه تا عرضه نهایی به حدود یک میلیون و ۶۵۱ هزار بشکه خواهد رسید که نشاندهنده اتلاف قابل توجه انرژی است و باید برای جلوگیری از این هدررفت اقدامات اساسی انجام شود.
بخشیپور تصریح کرد: در حوزه بهینهسازی نیز باید اقدامات جدی انجام شود و رویکرد ما این باشد که منابع حاصل از صرفهجویی و بهینهسازی انرژی، مجدداً در حوزه صنعت برق مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه صنعت برق گفت: باید از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ رفع موانع تولید استفاده شود و دولت مکلف شود خدمات سرمایهگذاران این حوزه را خریداری کند تا زمینه برای حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق فراهم شود.
ضرورت جبران عقبماندگی صنعت برق
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس با اشاره به وضعیت صنعت برق در سالهای گذشته بیان کرد: متأسفانه به دلیل مدیریت نامناسب یا برنامهریزیهای نامتناسب در گذشته، در پایان سال ۱۴۰۰ با ناترازی قابل توجهی هم در حوزه مالی و هم در حوزه تولید و مصرف برق مواجه بودیم.
وی ادامه داد: این ناترازی در حوزه برق به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده بود و در حوزه مالی نیز صنعت برق با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی مواجه بود که این شرایط به یک بحران جدی تبدیل شده بود.
بخشیپور خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق بسیار بیشتر از میزان احداث نیروگاهها بود و همین مسئله موجب تشدید ناترازی در صنعت برق شد.
وی افزود: در این راستا مجلس دوازدهم اقدامات قانونی مختلفی انجام داد که از جمله آنها افزایش تعرفه مصرف مشترکان پرمصرف و در نظر گرفتن اعتبارات ویژه برای صنعت برق بود.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس پرداخت تعهدات و مطالبات صنعت برق و توجه به موضوع سوخت را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: جایگزینی سوخت مایع، هرچند در این زمینه دیدگاههای کارشناسی متفاوتی وجود دارد، و همچنین جایگزینی نیروگاههای دارای راندمان بالا به جای نیروگاههای فرسوده، از اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی هدف اصلی را تحقق رشد هشت درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: دستیابی به این هدف بسیار دشوار است، اما باید مجلس، سازمانهای مرتبط با دولت، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد و وزارت نیرو دست به دست هم دهند تا بتوانیم حتی اگر رسیدن به عدد هشت دشوار باشد، به یک رشد قابل قبول در این حوزه دست پیدا کنیم.
بخشیپور تأکید کرد: تحقق این اهداف باید به گونهای باشد که در نهایت موجب کاهش مشکلات و نارضایتی مردم شود.
گلایه از وضعیت اشتغال و طرحهای آبی اسلامآبادغرب
وی در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت: در سه حوزه از وضعیت موجود گلایه داریم. مجموعه «فرا» در اجرای پروژههای بزرگ، هم در این منطقه و هم در سایر نقاط کشور، اقدامات قابل توجهی انجام داده است و بنده به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه، از نزدیک شاهد این فعالیتها بودهام.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس افزود: نام «دالاهو» که بر این نیروگاه گذاشته شده، به دو شهرستان حوزه انتخابیه بنده، یعنی اسلامآبادغرب و دالاهو، مربوط است و انتظار داریم مردم این منطقه نیز از برکات و ظرفیتهای ایجاد شده در این مجموعه بهرهمند شوند.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال در اسلامآبادغرب گفت: اسلامآبادغرب از جمله شهرستانهای با نرخ بالای بیکاری است و انتظار داریم بخشی از فرصتهای شغلی ایجاد شده در این نیروگاه به مردم منطقه اختصاص پیدا کند.
بخشیپور خطاب به وزیر نیرو و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) اظهار کرد: انتظار داریم اشتغال نیروهای بومی مورد توجه قرار گیرد. آیا سزاوار است برای نگهبانی در این مجموعه، نیرویی از فاصله ۵۰۰ کیلومتری به کار گرفته شود؟ قطعاً شما و مجموعه مدیریتی نیروگاه نیز چنین موضوعی را نمیپسندید.
وی ادامه داد: انتظار مردم این است که وعدههایی که در زمینه اشتغال داده شده، عملیاتی شود و مردم اسلامآبادغرب از خیر و برکتی که این مجموعه برای منطقه به همراه دارد، بهرهمند شوند.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس در ادامه به وضعیت سد چناره اشاره کرد و گفت: سد چناره حدود ۸۰۰ هکتار از بهترین منابع و اراضی منطقه را زیر آب برده، اما روستاهای اطراف آن همچنان با مشکل آب مواجه هستند و حتی برای آبرسانی به برخی روستاها از تانکر سیار استفاده میشود.
وی افزود: این سد در دهستان بزرگ منصوری شهرستان اسلامآبادغرب، حدود ۶۳ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، اما از این ظرفیت حتی یک لیتر نیز برای مردم منطقه استفاده نمیشود.
بخشیپور خطاب به وزیر نیرو گفت: آیا این وضعیت را میپسندید و آیا چنین شرایطی قابل قبول است؟ این مسئله نه در دوره مسئولیت بنده و نه در دوره مسئولیت جنابعالی ایجاد شده، اما ادامه آن قابل قبول نیست و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی همچنین با اشاره به دو سد موجود در شهرستان اسلامآبادغرب، بیان کرد: سدهای شهرستان، از جمله سد آزادی، دارای آب هستند، اما در زمینه شبکههای انتقال و توزیع آب با مشکل مواجهاند و باید این زیرساختها تکمیل شود.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس از وزیر نیرو به دلیل اختصاص اعتبارات مناسب برای این طرحها قدردانی کرد و گفت: در دوره مسئولیت جنابعالی، اعتبار مناسبی برای هر دو سد پایدار شده است که از این بابت از شما و مجموعه وزارت نیرو تشکر میکنم.
بخشیپور در عین حال خواستار تعیین تکلیف سهم پیمانکاران و مشاوران این پروژهها شد و افزود: سهم و مطالبات پیمانکاران و مهندسان مشاور این طرحها باید مشخص شود و نباید پروژهای سالها پس از بهرهبرداری همچنان بلاتکلیف باقی بماند.
وی در پایان با اشاره به یکی از پروژههای آبی حوزه انتخابیه خود گفت: چرا باید سدی که از سال ۱۳۹۶ به بهرهبرداری رسیده، همچنان در زمینه بهرهمندی مردم از ظرفیتهای آن با مشکل مواجه باشد؟ انتظار داریم وزارت نیرو برای تعیین تکلیف این مسائل و بهرهمندی مردم منطقه از ظرفیت سدها اقدامات جدی انجام دهد.
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