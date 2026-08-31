استاندار قم: معماری ترمینال فرودگاه باید با الزامات اجرایی هماهنگ باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه دوشنبه در نشست بررسی طرح معماری سالن ترمینال فرودگاه بین‌المللی قم، بر ضرورت توجه همزمان به ویژگی‌های معماری و الزامات اجرایی در طراحی این مجموعه تأکید کرد.



استاندار قم در این نشست گفت: در طراحی ترمینال فرودگاه بین‌المللی قم باید ملاحظات معماری و الزامات اجرایی به صورت توأمان دیده شود تا طرح از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.



در این جلسه، طرح معماری سالن ترمینال فرودگاه بین‌المللی قم ارائه و بخش‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ابعاد طراحی و الزامات مربوط به اجرای پروژه به تبادل نظر پرداختند.



همچنین ملاحظات اجرایی احداث ترمینال در کنار مباحث معماری مطرح شد و اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را درباره بخش‌های مختلف طرح بیان کردند.



این نشست با حضور روانبخش و رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، علیرضا ماندی مدیر پروژه فرودگاه بین‌المللی قم و شاکرآرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم برگزار شد.



در ادامه، الزامات و ملاحظات مرتبط با اجرای طرح مورد توجه قرار گرفت و ابعاد اجرایی پروژه در کنار ویژگی‌های معماری سالن ترمینال بررسی شد.



در این جلسه همچنین دیدگاه‌های اعضا درباره نحوه پیشبرد طرح و الزامات مرتبط با احداث ترمینال مطرح و بررسی شد.