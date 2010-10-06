پایان مهرماه؛ آخرین مهلت ثبت اطلاعات وانت بارها

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به تجربه ساماندهی مسافربرهای درون شهری و عدم وجود متصدی مشخص در حوزه وانت بارهای درون و برون شهری مراحل شناسایی و ساماندهی وانت بارهای کشور توسط اتحادیه تاکسیرانی، واحدهای تاکسیرانی شهرداری در محل شهرداریها در حال انجام است.

وی با اشاره به دستور عمل صادره از سوی وزارت کشور در زمینه ساماندهی وانت بارها تصریح کرد: مدیریت توسعه حمل و نقل درون شهری بر عهده شهرداریهاست و آنها مکلفند نسبت به مدیریت و نظارت بر وانت بارها اقدام کنند.

هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر پیش بینی می شود یک میلیون و 700 وانت بار درون و برون شهری در سطح کشور وجود داشته باشد که تا کنون بالغ بر 250 هزار دستگاه وانت بار اطلاعاتشان را ثبت کرده اند.

وی گفت: رانندگان شخصا نمی توانند اطلاعتشان را ثبت کنند و این کار از سوی شهرداریها و اتحادیه تاکسیرانی شهر محل اقامت رانندگان انجام می شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی درون شهری کشور اضافه کرد: زمان ثبت نام وانت بارهای شهر تهران به زودی اعلام می شود و با توجه به تاخیر آن نسبت به دیگر شهرهای کشور رانندگان نگران محدودیت زمان ثبت نام نباشد چراکه این مهلت برای وانت بارهای تهران تمدید می شود.

هاشمی با اعلام این موضوع که پس از پایان زمان ثبت نام کار مدیریت و ساماندهی آغاز می شود، افزود: با توجه به اینکه تا کنون ارگان مشخصی برای شناسایی وانت بارهای شهری نداشتیم پس از جمع آوری این آمار شرکتهای ارائه خدمات وانت بارها توسط بخش خصوصی و اتحادیه های تاکسیرانی تاسیس می شود.

وی تاکید کرد: با انجام این کار اطلاعات برای کاهش مصرف سوخت و همزمان با هدفمند کردن یارانه ها در ا ختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا مدیریت لازم در زمینه پرداخت یارانه ها انجام شود.

وی آدرس www.navganbar.ir را به عنوان پایگاه اطلاع رسانی برای پاسخگویی به سوالات رانندگان اعلام کرد و اظهار داشت: هیچ برنامه ای برای تخصیص یارانه سوخت برای وانت بارها انجام نشده و تا زمان جمع آوری کامل اطلاعات و تشکیل یک سازمان مجزا که متولی این کار باشد نمی توان در این زمینه اظهار نظر کرد.

هاشمی تاکید کرد: پس از اجرای این طرح، از فعالیت وانت بارهایی که اطلاعات خود را در سامانه اطلاعات ثبت نکرده اند جلوگیری می شود.