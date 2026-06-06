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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

مکان جدید وانت‌بارهای سمنان مشخص شد؛ آغاز جابه‌جایی از تیرماه

مکان جدید وانت‌بارهای سمنان مشخص شد؛ آغاز جابه‌جایی از تیرماه

سمنان-فرماندار سمنان از ساماندهی وانت‌بارهای شهرستان و تعیین محل جدید برای استقرار آن‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای تیرماه تمامی وانت‌بارهای مستقر در نقاط مختلف شهر به مکان جدید منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه کمیته اجرایی ساماندهی دستفروشان شهرستان سمنان در فرمانداریبا اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص ساماندهی وانت‌بارها اظهار داشت: موضوع صدور مجوز فعالیت و تعیین تکلیف وضعیت قانونی وانت‌بارها پیش از این نیز مطرح شده و مکاتبات لازم از طریق مراجع ذی‌ربط و وزارتخانه مربوطه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات و ایجاد سازوکار مشخص برای فعالیت وانت‌بارها افزود: ساماندهی این بخش باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق شهروندان و کسبه، زمینه فعالیت قانونمند این عرضه‌کنندگان نیز فراهم شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر جلوگیری از استقرار و فعالیت‌های خارج از ضابطه در سطح شهر گفت: لازم است تعداد فعالان، محل استقرار، نوع فعالیت و محدوده مجاز هر واحد به‌صورت دقیق مشخص شود و از گسترش فعالیت‌های فاقد مجوز جلوگیری به عمل آید.

صمیمیان با اشاره به مصوبات پیشنهادی کارگروه بیان کرد: مقرر شد ضوابط لازم برای استقرار وانت‌بارها در محل‌های تعیین‌شده تدوین و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار و مراجع قانونی ذی‌ربط، اجرایی شود.

وی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی و خدماتی در محل‌های پیش‌بینی‌شده افزود: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله امکانات بهداشتی، نظافت محیط، جانمایی مناسب و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سمنان همچنین از تعیین محل جدید برای استقرار وانت‌بارهای مستقر در برخی نقاط سطح شهر خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ابتدای تیرماه تمامی وانت‌بارهای مستقر در این محدوده به محل جدید منتقل خواهند شد و فعالیت آنان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده ادامه خواهد یافت.

صمیمیان افزود: متراژ فعالیت، نحوه استقرار، رعایت حقوق عمومی و ضوابط صنفی برای تمامی بهره‌برداران مشخص خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند داشت

کد مطلب 6851997

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