به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه کمیته اجرایی ساماندهی دستفروشان شهرستان سمنان در فرمانداریبا اشاره به پیگیریهای انجامشده در خصوص ساماندهی وانتبارها اظهار داشت: موضوع صدور مجوز فعالیت و تعیین تکلیف وضعیت قانونی وانتبارها پیش از این نیز مطرح شده و مکاتبات لازم از طریق مراجع ذیربط و وزارتخانه مربوطه در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات و ایجاد سازوکار مشخص برای فعالیت وانتبارها افزود: ساماندهی این بخش باید به گونهای انجام شود که ضمن حفظ حقوق شهروندان و کسبه، زمینه فعالیت قانونمند این عرضهکنندگان نیز فراهم شود.
فرماندار سمنان با تأکید بر جلوگیری از استقرار و فعالیتهای خارج از ضابطه در سطح شهر گفت: لازم است تعداد فعالان، محل استقرار، نوع فعالیت و محدوده مجاز هر واحد بهصورت دقیق مشخص شود و از گسترش فعالیتهای فاقد مجوز جلوگیری به عمل آید.
صمیمیان با اشاره به مصوبات پیشنهادی کارگروه بیان کرد: مقرر شد ضوابط لازم برای استقرار وانتبارها در محلهای تعیینشده تدوین و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار و مراجع قانونی ذیربط، اجرایی شود.
وی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی و خدماتی در محلهای پیشبینیشده افزود: تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله امکانات بهداشتی، نظافت محیط، جانمایی مناسب و نظارت مستمر دستگاههای مسئول باید در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار سمنان همچنین از تعیین محل جدید برای استقرار وانتبارهای مستقر در برخی نقاط سطح شهر خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ابتدای تیرماه تمامی وانتبارهای مستقر در این محدوده به محل جدید منتقل خواهند شد و فعالیت آنان در چارچوب ضوابط تعیینشده ادامه خواهد یافت.
صمیمیان افزود: متراژ فعالیت، نحوه استقرار، رعایت حقوق عمومی و ضوابط صنفی برای تمامی بهرهبرداران مشخص خواهد شد و دستگاههای نظارتی نیز بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند داشت
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