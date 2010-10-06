دو فیلم مستند از قم راهی جشنواره بین المللی فیلم تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دو فیلم مستند کوتاه با نام‌های «رادیو جوب شور» و « رد پایی بر گود» از تولیدات موسسه راویان فتح قم به همراه 76 اثر برگزیده دیگر از میان 500 اثر ارسالی به بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.



فیلم کوتاه مستند «رادیو جوب شور» به تهیه کنندگی رضا شهبازی و کارگردانی مشترک محمد حسین قاسمی و سلمان ابوطالبی و به نویسندگی حسن میرزایی، روایت متفاوتی از دوران زندگی مبارزاتی سردار شهید اسماعیل صادقی در دوران پیش از انقلاب تا زمان شهادتش در عملیات بدر را به تصویر کشیده است.



همچنین فیلم کوتاه مستند «رد پایی بر گود» به تهیه کنندگی رضا شهبازی و کارگردانی مشترک محمد حسین قاسمی و سلمان ابوطالبی و به نویسندگی نرگس آبیار در خصوص زندگی سردار شهید جواد عابدی و بردار شهیدش علی عابدی ساخته شده است.



لازم به ذکر است این دو فیلم مستند از تولیدات اخیر موسسه راویان فتح قم می‌باشد که در جشنواره «خاوران» نیز در هفت بخش موفق به کسب رتبه اول گردید.



بر پایه این گزارش دو فیلم مستند «رادیو جوب شور» و « رد پایی بر گود» از قم به همراه 76 اثر منتخب بخش مستند، توسط هیئتی متشکل از آقایان سلیم غفوری، محمد رضا اسلاملو و روح الله شمقدری از میان بیش از 500 اثر رسیده به دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران که از 28 آبان تا سوم آذرماه در تهران برگزار می‌شود، انتخاب شده‌اند.