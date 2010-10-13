مراکز تخصصی صحیفه سجادیه و عاشوراپژوهی در حوزه تأسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در نامه حجتالاسلام مرتضی وافی به آیتالله مرتضی مقتدایی، مدیریت حوزه علمیه قم با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهرهگیری از صحیفه سجادیه آمده است که متون دینی، ادعیه و زیارات در طول سالیان متمادی مورد توجه حوزویان بوده و ترویج علوم قرآنی، علم حدیث و درایه و عنایت خاص به نهجالبلاغه، دغدغه علما و مراجع به حساب میآمده است، در این میان به ویژه در سالهای اخیر، صحیفه سجادیه حضرت زینالعابدین(ع) مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و توجه به آن مانند نسخهای شفابخش و بهروز برای جامعه به ویژه جوانان دائماً مورد مطالبه قرار میگیرد.
در ادامه این نامه به این فراز از صحبتهای مقام معظم رهبری اشاره شده است که "من به یکایک شما عزیزان توصیه میکنم تا آنجا که میتوانید، با صحیفه سجادیه مأنوس شوید. کتاب بسیار عظیمی است. اینکه گفتهاند زبور آل محمّد، واقعاً همینطور است؛ پر از نغمههای معنوی است، دعا و درس است؛ هم درس اخلاق است، هم درس علمالنفس است، هم درس امور اجتماعی است. آنجا ملاحظه کنید؛ الّلهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و سوره الغضب ... والحاح الشهوه؛ یعنی یکییکی این خصوصیات معنوی و اخلاقی و این ریشههای فاسدی را که در نفس ما هست، در زبان دعا به ما معرفی میکند."
مرکز مطالعات راهبردی خیمه با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه توانسته تا "بنیاد بینالمللی صحیفه سجادیه" را راهاندازی نماید و درخواستی مبنی بر قرار گرفتن «مرکز تخصصی صحیفه سجادیه» در زمره مراکز تخصصی حوزه در این نامه عنوان شده است.
در ادامه این نامه آمده است که در واحد مطالعات و پژوهش بیش از هشتصد مقاله در موضوع عاشورا، امام حسین(ع) و مناسک آیینی در خیمه موجود است که عموماً مربوط به مراکز صهیونیستی و دانشکدههایی است که در اسرائیل راهاندازی شده و القای شبهات و مبارزه با اعتقادات پیرامون موضوع کربلا، عاشورا و امام حسین(ع) را بر عهده دارند؛ این حساسیت دشمن بر موضوع عاشورا و مجالس مذهبی و وعظ و خطابه ما را بر آن داشت تا طرح "اولین دانشکده و مرکز تخصصی عاشوراپژوهی" را مدون کرده و جهت تصویب ارائه دهیم.
یقیناً جایگاهشناسی عاشورا و تربیت کسانی که در کرسی وعظ و خطابه، مدح و ذکر، تألیف و تدوین، رسانه و فضای دیجیتال، ادبیات آیینی، هنرهای تجسمی بتوانند با موضوع عاشورا و امام حسین (ع) به صورت تخصصی فعالیت کنند، تأثیر کمنظیری را در رشد و ارتقای سطح علمی و معنوی جامعه به ویژه جوانان خواهد داشت. نباید فراموش کنیم که تمامی مناسبتهای مذهبی و دو ماه محرم و صفر تقریباً یک چهارم عمر جامعه ما را به خود معطوف ساخته است.
در ادامه نامه حجت الاسلام وافی به مدیر حوزه علمیه قم آمده است که دستور حمایت از "مرکز تخصصی فن رثا و خطابه" صادر فرموده و این مرکز را نیز در زمره مراکز تخصصی حوزوی محسوب نمایید.
خاطرنشان میشود 400 نفر از طلاب پایه پنجم در نهمین دوره آموزش فن رثا و روضهخوانی که توسط حجتالاسلام مرتضی وافی در مدرسه دارالشفاء برگزار میشود، شرکت کردهاند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه در نامهای به مدیر حوزه علمیه قم خواستار تأسیس مراکز تخصصی صحیفه سجادیه، عاشوراپژوهی و مرکز فن رثا و خطابه در حوزه علمیه قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در نامه حجتالاسلام مرتضی وافی به آیتالله مرتضی مقتدایی، مدیریت حوزه علمیه قم با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهرهگیری از صحیفه سجادیه آمده است که متون دینی، ادعیه و زیارات در طول سالیان متمادی مورد توجه حوزویان بوده و ترویج علوم قرآنی، علم حدیث و درایه و عنایت خاص به نهجالبلاغه، دغدغه علما و مراجع به حساب میآمده است، در این میان به ویژه در سالهای اخیر، صحیفه سجادیه حضرت زینالعابدین(ع) مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و توجه به آن مانند نسخهای شفابخش و بهروز برای جامعه به ویژه جوانان دائماً مورد مطالبه قرار میگیرد.
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