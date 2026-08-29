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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

اعلام مسیرهای پرترافیک مشهد همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص)

اعلام مسیرهای پرترافیک مشهد همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص)

مشهد- همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) مسیرهای پرترافیک سطح شهر مشهد توسط مرکز کنترل ترافیک اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) و با توجه به حجم بالای تردد زائران و مجاوران رضوی در سطح شهر، مرکز کنترل ترافیک مشهد از وضعیت ترافیکی پرحجم و سنگین در برخی از محورهای منتهی به حرم مطهر و بزرگراه‌های اصلی خبر داد.

در حال حاضر خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی، امام رضا (ع) و طبرسی که همگی به سمت حرم مطهر رضوی منتهی می‌شوند، با ترافیک سنگینی روبرو هستند. همچنین در محورهای بزرگراه شهید کلانتری و مسیر میدان استقلال به سمت آزادی نیز تردد با کندی همراه است.

مسیرهای شریعتی به سمت فلسطین نیز از دیگر محورهایی است که شاهد تجمع خودروها گزارش شده است.

توصیه می شود رانندگان برای رسیدن سریع‌تر به مقصد، از مسیرهای فرعی و جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6931668

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