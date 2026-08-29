به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در ششمین روز از هفته دولت در دیدار با خانواده شهید «پارسا مختارنسب» از شهدای دانشآموز حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در روستای جلایر شهرستان شازند اظهار کرد: دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، همزمان با برنامههای هفته دولت با هدف تکریم این خانوادهها و بهرهمندی از دعای خیر آنان برای توفیق در خدمترسانی انجام میشود.
وی افزود: در شرایط حساس کنونی، خدمتگزاران نظام برای پیشبرد اهداف توسعه استان، رفع مشکلات مردم و ادای دین به شهدا، نیازمند دعای خیر خانوادههای معظم شاهد هستند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: صبر و استقامت خانوادههای شهدا نزد خداوند متعال پاداشی بزرگ دارد و باطل شدن توطئههای دشمنان و تحقق عزت اسلام قطعی است.
وی ادامه داد: ابعاد این رویداد، خوی غیرانسانی و ماهیت شیطانی دشمنان و مظلومیت ملت ایران را آشکار کرد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: شهدای دانشآموز، نماد مظلومیت ملت و مدال افتخار مردم منطقه و کشور در مسیر مقاومت هستند.
وی افزود: زندیهوکیلی گفت: این جنایت هولناک با حمایت دشمنان صهیونیستی و آمریکایی، افکار عمومی جهان و جهان اسلام را بهشدت تحت تأثیر قرار داد.
زندیهوکیلی با محکومیت این جنایت، آن را نشانهای آشکار از رویکرد ضدانسانی دشمنان دانست و بر ضرورت تبیین ابعاد این حادثه و حفظ یاد و نام شهدای دانشآموز تأکید کرد.
بهرهبرداری از ۳۳۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در شازند
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهرهبرداری از ۳۳۱ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۸۸۲ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در شهرستان شازند، گفت: در راستای تداوم خدمترسانی صادقانه به مردم و پیگیری مطالبات آنها، پروژههای متعددی که از دهه مبارک فجر تا هفته دولت آمادهسازی شده بودند، امروز به صورت رسمی افتتاح و کام مردم شریف این دیار را شیرین کرد.
وی با اشاره به گستردگی این طرحها در حوزههای مختلف، افزود: پروژههای بهرهبرداری شده شامل طیف متنوعی از اقدامات عمرانی و زیرساختی از جمله احداث و تجهیز زمینهای ورزشی، مدارس، پروژههای آبرسانی، برقرسانی، بهسازی راهها و ایجاد نیروگاههای کوچکمقیاس خورشیدی است که تمامی پنج بخش شهرستان شازند را تحت پوشش قرار داده است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه نگاه ویژه دولت بر توسعه متوازن نقاط روستایی و شهری معطوف است، تاکید کرد: بخش قابلتوجهی از این پروژهها در مناطق روستایی اجرا شده که از جمله آن میتوان به احداث بوستانها و زمینهای ورزشی از جمله زمین ورزشی روستای قدمگاه اشاره کرد.
زندیهوکیلی افزود: با بهرهبرداری از این ۳۳۱ پروژه، علاوه بر بهبود زیرساختهای رفاهی و خدماتی، زمینه اشتغالزایی مستقیم برای حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر فراهم شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر شازند، تصریح کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری از پتانسیلهای اقتصادی و نیروی انسانی متعهد و صبور، فرصتهای طلایی برای توسعه و پیشرفت دارد که خادمین مردم در دولت با تمام توان در مسیر شکوفایی این ظرفیتها گام برمیدارند.
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