مکتب صادقی؛ تمدنی از جنس عقل و وحی

خبرگزاری مهر- گروه دین، حوزه و اندیشه_ عصمت علی آبادی: در روزگاری که تلاطم‌های فکری و بحران‌های هویتی، جهان اسلام را با پرسش‌های بی‌پایان روبه‌رو کرده است، بازگشت به آموزه‌های امام جعفر صادق(ع) بیش از هر زمان دیگری ضرورت می‌یابد؛ چرا که ایشان نه تنها بنیان‌های فقهی و کلامی تشیع را استوار ساختند، بلکه با پیوند زدن عقل به وحی، الگویی برای زیستِ آگاهانه و مسئول‌پذیر ارائه دادند که فراتر از مرزهای زمان و مکان است. در این گفتگو، با حجت‌الاسلام علی حسنلو به بررسی شرایط تاریخی ولادت این بزرگوار، ویژگی‌های منحصربه‌فرد مکتب علمی ایشان و نقش تعیین‌کننده امام در تثبیت مبانی اعتقادی و اخلاقی شیعه می‌پردازیم.

ولادت امام صادق(ع) در چه شرایط تاریخی و اجتماعی رخ داد و این دوره چه تأثیری بر شکل‌گیری شخصیت و رسالت علمی حضرت داشت؟



امام جعفر صادق(ع) در سال ۸۳ هجری قمری، در مقطعی حساس از تاریخ اسلام دیده به جهان گشودند؛ دوره‌ای که حکومت اموی با بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و فکری مواجه بود. از یک‌سو فشارها، تبعیض‌ها و انحراف از آموزه‌های اصیل اسلامی در ساختار حاکمیت اموی، نارضایتی عمومی را افزایش داده بود و از سوی دیگر، گروه‌ها و جریان‌های گوناگون فکری و سیاسی در جامعه اسلامی پدید آمده بودند. در چنین فضایی، مسئله شناخت اسلام ناب و تمایز آن از قرائت‌های حکومتی و انحرافی، به یک نیاز جدی برای مسلمانان تبدیل شده بود.



امام صادق(ع) دوران کودکی و نوجوانی خود را در محضر پدر بزرگوارشان، امام باقر(ع)، سپری کردند؛ شخصیتی که نقش مهمی در گشودن فضای علمی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) داشتند. امام باقر(ع) با آغاز نهضت علمی و فرهنگی شیعه، زمینه‌ای را فراهم کردند که در عصر امام صادق(ع) به اوج رسید. بنابراین امام صادق(ع) وارث یک حرکت علمی ریشه‌دار بودند؛ حرکتی که هدف آن، بازگرداندن جامعه به قرآن، سنت حقیقی پیامبر اکرم(ص) و تفسیر صحیح دین از منظر خاندان وحی بود.



انتقال قدرت از امویان به عباسیان نیز در دوران امامت امام صادق(ع) رخ داد. این جابه‌جایی، هرچند در آغاز با تضعیف اقتدار سیاسی همراه بود و روزنه‌ای برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایجاد کرد، اما در ادامه عباسیان نیز همان مسیر محدودسازی و فشار بر اهل‌بیت(ع) را در پیش گرفتند. امام صادق(ع) با درک دقیق اقتضائات زمان، به جای ورود به حرکت‌هایی که پشتوانه لازم را نداشتند یا ممکن بود سرمایه انسانی شیعه را از میان ببرد، بر تربیت نیرو، تعمیق معرفت دینی و ساختن یک جریان علمی پایدار تمرکز کردند.



در واقع، شرایط پرالتهاب آن روزگار باعث شد رسالت امام صادق(ع) ابعادی فراتر از بیان احکام فردی پیدا کند. حضرت باید از یک‌سو با تحریف‌های اعتقادی مقابله می‌کردند، از سوی دیگر پاسخ‌گوی مسائل نوپدید جامعه بودند و هم‌زمان، هویت پیروان اهل‌بیت(ع) را حفظ می‌کردند. مکتب امام صادق(ع) پاسخی عالمانه، عمیق و تمدن‌ساز به نیازهای فکری جامعه اسلامی بود؛ مکتبی که آثار آن تا امروز در فقه، کلام، اخلاق، تفسیر و فرهنگ شیعی آشکار است.



چرا دوران امامت امام صادق(ع) را فرصتی کم‌نظیر برای گسترش معارف اهل‌بیت(ع) می‌دانند؟



دوران امامت امام صادق(ع) از جهت تاریخی، یکی از پرتحول‌ترین دوره‌های پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) به شمار می‌آید. در این دوره، حکومت بنی‌امیه رو به ضعف و فروپاشی رفت و عباسیان نیز هنوز به‌طور کامل پایه‌های قدرت خود را تثبیت نکرده بودند. این وضعیت، هرچند با ناامنی و آشفتگی سیاسی همراه بود، اما فشار مستقیم بر فعالیت‌های علمی اهل‌بیت(ع) را در مقاطعی کاهش داد و زمینه‌ای برای گسترش آموزش‌های دینی فراهم ساخت.



امام صادق(ع) از این فرصت، برای تبدیل معارف اهل‌بیت(ع) به یک جریان علمی فراگیر بهره بردند. ایشان در مدینه، محفل علمی گسترده‌ای تشکیل دادند که دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به علوم مختلف از مناطق گوناگون جهان اسلام در آن حضور پیدا می‌کردند. در این مدرسه، تنها فقه و حدیث مطرح نبود؛ بلکه مباحث اعتقادی، تفسیر قرآن، اخلاق، فلسفه دین، مسائل اجتماعی، شیوه مناظره و حتی موضوعاتی از دانش‌های طبیعی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. این گستردگی نشان می‌دهد که نگاه امام صادق(ع) به دین، نگاهی جامع و پاسخ‌گو به نیازهای حقیقی انسان و جامعه بود.



اهمیت دیگر این دوره در آن است که جامعه اسلامی با پرسش‌ها و شبهات تازه‌ای روبه‌رو شده بود. گسترش قلمرو اسلامی و ارتباط مسلمانان با ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر، سبب ورود اندیشه‌های متنوع به فضای فکری جامعه شده بود. گروه‌هایی مانند خوارج، مرجئه، معتزله، غالیان و جریان‌های الحادی، هر یک برداشت‌هایی متفاوت از دین ارائه می‌کردند. در چنین شرایطی، امام صادق(ع) با ارائه استدلال‌های دقیق و تربیت شاگردانی آگاه، از مرزهای اعتقادی اسلام اصیل محافظت کردند.



فرصت ایجادشده در عصر امام صادق(ع)، صرفاً یک فرصت سیاسی نبود؛ بلکه بیش از هر چیز فرصتی فرهنگی و معرفتی بود. ایشان نشان دادند که ماندگاری یک مکتب، تنها با احساسات یا شعارها تضمین نمی‌شود، بلکه نیازمند دانش، استدلال، تربیت انسان‌های شایسته و ارتباط مستمر با جامعه است. به همین دلیل، دستاوردهای دوران امام صادق(ع) محدود به زمان خود ایشان نماند و پایه‌های علمی تشیع را برای قرن‌های بعد استوار ساخت.

اما شاید یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقش امام صادق(ع)، پیوند دادن فقه و اعتقاد با اخلاق و سبک زندگی باشد. در منطق حضرت، دینداری تنها به انجام برخی اعمال عبادی محدود نمی‌شود. راستگویی، امانت‌داری، خوش‌رفتاری با خانواده، انصاف در معامله، کمک به نیازمندان، حفظ زبان، پرهیز از ظلم و رعایت حق همسایه، همگی بخشی از حقیقت ایمان هستند. امام صادق(ع) بر این نکته تأکید داشتند که پیرو اهل‌بیت(ع) باید در میان مردم به پاکی، درستی و خوش‌خلقی شناخته شود.



ارزیابی نقش امام صادق(ع) نشان می‌دهد که حضرت تنها یک استاد بزرگ یا راوی حدیث نبودند، بلکه معمار یک جریان علمی، اخلاقی و فرهنگی بودند. میراث حضرت، مسلمانان را به دانایی همراه با تعهد، دینداری همراه با عقلانیت و اخلاق همراه با مسئولیت اجتماعی دعوت می‌کند. به همین دلیل، بازخوانی مکتب امام صادق(ع) در روزگار ما نیز می‌تواند راهگشای بسیاری از نیازهای فکری، تربیتی و اجتماعی جامعه باشد.