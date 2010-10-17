ایجاد تخصص پزشک خانواده / تدوین برنامه تخصص پزشک خانواده

سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه تخصصی پزشک خانواده در حال نگارش است البته این برنامه پس از تدوین برای همه مناطق کشور اجرا نمی شود و در برنامه های تحول یافته گروه پزشکی مدنظر قرار دارد.

وی اضافه کرد: تخصص پزشک خانواده در دنیا به شکلهای مختلفی وجود دارد در برخی از کشورها پزشک خانواده از ابتدا به صورت متخصص تربیت می شوند و در برخی دیگر پزشکان عمومی در حوزه پزشک خانواده به صورت تخصصی فعالیت می کنند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های مختلفی که در حوزه آموزش پزشکی در ایران وجود دارد اظهار داشت: به نظر می رسد که برنامه پزشک خانواده در ایران باید به شکل تلفیقی از هر دو شیوه در دراز مدت طراحی شود. البته یکی از علتهای تدوین چنین برنامه ای این است که وقتی ما بخواهیم طرح پزشک خانواده را در مراکز شهری اجرا کنیم با توجه به اینکه عادت مردم ما این است که به پزشک متخصص مراجعه کنند، پزشک خانواده متخصص می تواند این نیاز را پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای بزرگ، باید پزشک به گونه ای تربیت شود که بتواند به شیوه ای پاسخگو باشد که مردم وی را بپذیرند و سطح دانش وی به یک متخصص داخلی نزدیک بوده و از سوی دیگر مراقبتهای بهداشتی اولیه را نیز آموخته باشد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: برنامه تخصصی پزشک خانواده در حال تدوین است. البته باید توجه داشت که این برنامه برای همه بخشهای کشور قابل اجرا نیست چرا که تا 20 سال آینده هم نیاز روستاهای ما با پزشک عمومی قابل رفع است و پزشک عمومی که مبانی پزشک خانواده را بداند می تواند پاسخگوی این نیاز باشد.