به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد چکشیان شامگاه شنبه در نشست خبری با هدف تشریح برنامه‌ها و فعالیتهای این مدیریت در سال ‌جاری، اظهار داشت: تربیت نیروی کارآمد فرهنگی در سطح دانشگاه و جامعه مهمترین هدف مدیران فرهنگی دانشگاه‌هاست بنابراین برنامه‌ریزیهای فرهنگی با محوریت دوره‌های آموزشی انجام می‌پذیرد.

وی با اشاره به تفکیک معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و تاثیر آن بر ساختار و برنامه‌های این مدیریت، گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز جزء 10 دانشگاه اول کشور بود که با ابلاغ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح تفکیک معاونت دانشجویی - فرهنگی را اجرا کرد و این اقدام باعث اضافه شدن مجموعه‌های فرهنگی در دانشگاه و ارتقای سطح برنامه‌های فرهنگی و همچنین افزایش فعالیتهای فرهنگی در سطح دانشگاه شده است.



مدیر فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه به برگزاری دو دوره آموزشی موفق در دانشگاه اشاره کرد و گفت: "طرح فرهنگ و اندیشه اسلامی" و طرح "بصیرت دینی و فضیلت علمی" از طرحهای ابتکاری این مدیریت است که به عنوان نقطه قوت دانشگاه شهید چمران اهواز در بین دانشگاه‌های کشور محسوب شده است.



چکشیان تصریح کرد: در حال حاضر این دو طرح از سوی استانداری خوزستان برای اجرا در دیگر دانشگاه‌های سراسر استان به صورت یک مصوبه در آمده است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به گذشته و در مقایسه با دانشگاه‌های دیگر کشور در موقعیت اسلامی و فرهنگی مطلوبی قرار دارد، افزود: با این وجود هنوز دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف تحقق "دانشگاه تمدن ساز نوین اسلامی ایرانی" فاصله زیادی دارد.



مدیر فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه به ذکر عناوین برخی از دوره‌های آموزشی - فرهنگی ابتکاری این مدیریت در سال تحصیلی جدید پرداخت و از جمله آنها را برنامه‌هایی پیرامون حجاب و عفاف (در بخش‌های نمایشگاه، مسابقات، نشریات و بروشور، میزگرد و مصاحبه، کارگاه‌های آموزشی)، طرح مطالعاتی شهید مطهری با عنوان مسیر مطهر، طرح آموزشی مطالعات زن و خانواده، طرح هنری-ادبی ویژه کانون‌های فرهنگی - هنری دانشگاه (با بخشهای کارگاه‌های آموزشی نقد ادبی، شعر،داستان نویسی و ...)، طرح وصال ویژه مهدویت، قرآن و عترت، دفاع مقدس و شهدا نام برد.



چکشیان از دیگر برنامه‌های این مدیریت در سال تحصیلی جدید را افتتاح کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر با عنوان کتابخانه دکتر مفتح خواند و افزود: افتتاح حدود هفت کتابخانه دیگر در خوابگاه‌های برادران، از دیگر اقدامات مهم امسال خواهد بود.