کلینیکهای جانبازان شیمیایی سردشت پزشک کافی ندارند

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه با توجه به واقع شدن بیمارستان ساسان به عنوان یکی از مراکز اصلی درمان جانبازان شیمیایی در مرکز شهر تهران و خطر تاثیر آلودگی بر روی این بیماران آیا نباید این بیمارستان به یک منطقه پاک منتقل شود گفت: بیمارستان ساسان تنها برای درمان جانبازان شیمیایی نیست ضمن اینکه اکثر جانبازان شیمیایی نیازمند درمان سرپایی هستند و نمی توان برای بستری چند جانباز شیمیایی دولت را الزام به ساخت بیمارستان تخصصی در منطقه پاک کرد زیرا بیمارستان بقیه الله تهران و ساسان هم می توانند این خدمات را به جانبازان شیمیایی ارائه دهند.

رئیس سابق مرکز تحقیقات مصدومان شیمیایی بیمارستان بقیه الله تهران در پاسخ به این پرسش که هم اکنون بسیاری از کلینیکهای تخصصی جانبازان شیمیایی به خصوص در شهر سردشت پزشک متخصص ندارند گفت: اینکه برخی از کلینیکهای تخصصی جانبازان شیمیایی پزشک متخصص ندارند قبول دارم و بنیاد شهید موظف است شرایط لازم را برای اعزام پزشکان متخصص پوست، ریه و چشم به سردشت تامین کند تا مانع از مهاجرت جانبازان شیمیایی به پایتخت شود.

پیش از این صادق معروف پور رئیس بنیاد شهید سردشت گفته بود: با وجود تمامی امکانات موجود در بیمارستان و کلینیک سردشت جانبازان شیمیایی این شهر نیازمند متخصص ریه، چشم و پوست هستند.

در بمباران شیمیایی هفتم و هشتم تیرماه 1366 در منطقه سردشت تعداد زیادی از ساکنان و مردم بی دفاع این شهر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مصدوم شدند که از دو هزار و 200 نفر جانباز این شهرستان یک هزار و 400 نفر شیمیایی هستند.