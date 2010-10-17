90 درصد روغن وارداتی کشور خام است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز مددنوعی عصر یکشنبه در جهارمین جلسه کارگروه پژوهش ، فناوری و نوآوری افزود: شرکت کشت و صنعت شمال روزانه 700 تن روغن تولید می کند و فعالیتها در راستای رسیدن به تولید روزانه هزار و 200 کیلوگرم است.

وی اظهار داشت: این شرکت پس از شرکت بهشهر ، رتبه دوم تولید و ظرفیت را به خود اختصاص داده است.

مددنوعی با بیان اینکه روغن ها و چربی از اسیدهای چرب متفاوت و با خواص مختلف تشکیل شده اند، بیان کرد: تفاوت روغن ها و چربی ها ناشی از تضاد در نوع آنها است.

وی با اشاره به اینکه امگا شش در روغن زیتون ، سویا وجود دارد گفت: میزان مصرف آن نباید از 6.5 درصد بیشتر باشد .

مددنوعی یادآور شد: اگر صنعت در تولید روغن های بدون ترانس قوی باشد بیماری ها از جمله قلبی عروقی و دیابت کاهش می یابد.

وی در خصوص نحوه تعامل این شرکت با دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه نباید تحقیق را به سبب دستیابی به امتیاز ، دنبال کند.

معاون تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت شمال با بیان اینکه این شرکت در مسائل تحقیقاتی مشکل ندارد افزود: در همه دنیا ابتدا نمونه جدید به صورت آزمایشگاهی تولید شده و سپس وارد صنعت می شود اما در کشور نمونه جدید مستقیم وارد صنعت می شود.

وی اظهار داشت: باید کارگاه ها و بودجه هایی داشته باشیم که نمونه های تحقیقاتی را اجرایی کنیم که متاسفانه نداریم.

مددنوعی یادآور شد: 90 درصد روغن کشور به صورت خام وارد می شود که علی رغم نظارت های شدید ، احتمال آلودگی وجود دارد.

مسئول بنیاد نخبگان مازندران گفت: محققان باید ابتدا مشکلات صنعت استان را بررسی کنند.

داود دومیری گنجی با بیان اینکه حوزه پژوهشی در همه عرصه ها مشکلات خاصی دارد افزود: صنعت مازندران مشکلات عدیده ای دارد.

و ی یادآور شد: جزئیات مشکل صنعت برای ما ماملا مشخص نیست و برای بررسی مشکلات ، اکنون هم دیر است.

دانشگاه صنعتی باید به عنوان دبیرخانه برنامه های هفته پژوهش انتخاب شد.