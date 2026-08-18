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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

عمان میزبان تراکتور در مرحله گروهی لیگ نخبگان فوتبال آسیا

عمان میزبان تراکتور در مرحله گروهی لیگ نخبگان فوتبال آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست تراکتور برای معرفی مسقط عمان به عنوان میزبان این تیم در بازی های مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور در ادامه برنامه‌ریزی خود برای حضور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا، عمان را به عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی خود انتخاب کرد. تصمیمی که در پی سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی و الزام نمایندگان کشورمان به برگزاری مسابقات در کشور ثالث اتخاذ شده است.

باشگاه تراکتور چندی پیش در مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا، کشور عمان را به عنوان گزینه میزبانی دیدارهای آسیایی خود معرفی کرده بود. این انتخاب پس از بررسی‌های لازم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و هماهنگی با فدراسیون فوتبال عمان مورد موافقت قرار گرفته است.

بر این اساس، تراکتور در دیدارهای خانگی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، در عمان به میدان خواهد رفت. باشگاه تبریزی همچنین ورزشگاه اختصاصی تیم النهضه عمان را به عنوان محل برگزاری مسابقات خود معرفی کرده است.

کد مطلب 6920100

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