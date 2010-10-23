برنامه هفتگی سرای اهل قلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه یکم آبان نشست نقد و بررسی کتاب "تا خیابان خوشبخت" با حضور عباس کریمی، بابک نیک طلب و جعفر ابراهیمی (شاهد) از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود.

نشست "فاس شهر اسلام" از دیگر برنامه‌های این هفته است که یکشنبه 2 آبان ماه با شرکت مهرداد وحدتی دانشمند و یاسر هدایتی در حوزه فلسفه برپا خواهد شد.

دوشنبه 3 آبان جلسه نقد و بررسی کتاب "سفر به شرق هرمان هسه" از ساعت 17 تا 19 با حضور پرویز عباسی داکانی، محمد بقایی (ماکان) و احسان عباسلو برگزار می‌شود.

مجموعه نشستهای ادبیات ملل این هفته به مروری بر تاریخ ادبیات اسپانیا اختصاص دارد که سه‌شنبه 4 آبان ماه با حضور دکتر نجمه شبیری و رضا نجفی از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود.

چهارشنبه 5 آبان ماه از ساعت 17 تا 19 نشست "پایان هنر در دوره جدید" با حضور دکتر نیر طهوری و دکتر علی محمد صابری پذیرای علاقه‌مندان به جلسات حوزه فلسفه هنر است.

نشستهای یاد شده در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی،‌ خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.

