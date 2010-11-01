جایگاه آیت الله خامنه ای در جهان اسلام بسیار رفیع است

پروفسور عبدالرحمن میحالفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص جایگاه مقام معظم رهبری اظهار داشت: آیت الله خامنه ای با دارا بودن دانش مقاومت و اسلام شناسی جزء بزرگترین مراجع تقلید جهان تشیع هستند و البته ایشان در کنار دانش مقاومت، تجربه ساز بسیار خوبی در زمینه رهبری یک کشور مسلمان را نیز دارا هستند.

وی در ادامه این گفتگو افزود: امروز حضرت آیت الله خامنه ای در جهان اسلام و به خصوص جهان تشیع از جایگاه بسیار بالا و رفیعی برخوردار هستند.

این فعال حقوق بشر همچنین به تلاش آمریکا برای مخدوش نشان دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ایالات متحده آمریکا درطول 30 سال از پیروزی انقلاب در ایران سعی کرده به جهانیان چهره جمهوری اسلامی ایران را مخدوش نشان دهد که البته باید گفت موفق نبوده است.

پروفسورمیحالفی، مقام معظم رهبری را فردی دارای درایت، آرامش و شجاع نامید وگفت: حضرت آیت الله خامنه ای با درایت و آرامش خود توانسته است تمام نقشه های شوم استکبار جهانی را نقش بر آب کند و بحران هایی را که استکبار جهانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، مدیریت نماید.

وی همچنین فتوای اخیر مقام معظم رهبری را نشان از درایت و نزدیکی بیش از پیش تمام مسلمین به هم دانست و افزود: متاسفانه امروز وهابیون مشکلات بسیاری برای اسلام فراهم آورده اند که امیدواریم این مشکل با نزدیکی و وحدت بیشتر مسلمانان نسبت به گذشته حل شود.