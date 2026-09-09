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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

تشدید نظارت‌ها بر بازار نوشت‌افزار و ملزومات مدارس در همدان

تشدید نظارت‌ها بر بازار نوشت‌افزار و ملزومات مدارس در همدان

همدان- رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان گفت: تیم‌های بازرسی این اداره طرح نظارتی ویژه‌ای را برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌نوشت افزار آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی از آغاز طرح نظارتی ویژه برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌نوشت افزار و ملزومات مدارس خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ضرورت کنترل بازار در ایام منتهی به بازگشایی مدارس تیم‌های گشت مشترک بازرسی با تمرکز بر واحدهای عرضه‌کننده نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس فعالیت خود را در سطح استان تشدید کرده‌اند.

وی با تاکید بر هدف این عملیات نظارتی، افزود: این بازرسی‌ها با هدف کنترل دقیق قیمت‌ها، بررسی فاکتورهای خرید، جلوگیری از گران‌فروشی و اطمینان از درج صحیح قیمت بر روی تمامی کالاها انجام می‌شود.

رئیس اداره بازرسی صمت همدان ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت یا هرگونه سوءاستفاده از مصرف‌کننده پرونده تخلف فورا تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

جمشیدی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا برای حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تخلفات هرگونه مورد مشکوک یا تخلف صنفی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا رسیدگی به آن‌ها در اسرع وقت صورت گیرد.

کد مطلب 6942049

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