به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی از آغاز طرح نظارتی ویژه برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌نوشت افزار و ملزومات مدارس خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ضرورت کنترل بازار در ایام منتهی به بازگشایی مدارس تیم‌های گشت مشترک بازرسی با تمرکز بر واحدهای عرضه‌کننده نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس فعالیت خود را در سطح استان تشدید کرده‌اند.

وی با تاکید بر هدف این عملیات نظارتی، افزود: این بازرسی‌ها با هدف کنترل دقیق قیمت‌ها، بررسی فاکتورهای خرید، جلوگیری از گران‌فروشی و اطمینان از درج صحیح قیمت بر روی تمامی کالاها انجام می‌شود.

رئیس اداره بازرسی صمت همدان ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت یا هرگونه سوءاستفاده از مصرف‌کننده پرونده تخلف فورا تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

جمشیدی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا برای حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تخلفات هرگونه مورد مشکوک یا تخلف صنفی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا رسیدگی به آن‌ها در اسرع وقت صورت گیرد.