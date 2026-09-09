به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، اطلاعیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی داریوش در صنعت سیمان، آهک و گچ» منتشر شد.

بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاران از روز شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ می‌توانند در نخستین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنعت سیمان، آهک و گچ با نماد «سمنتو داریوش» شرکت کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی داریوش که به روش قیمت ثابت و از طریق فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود، سرمایه خود را صرف خرید اوراق بهادار شرکت‌های این صنعت می‌کند. سقف سرمایه این صندوق حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بدون محدودیت در تعداد، قادر به خرید واحدهای آن خواهند بود.

ارزش پایه هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال است و حداقل پذیره‌نویسی ۱۰۰ میلیون واحد، معادل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال، در نظر گرفته شده است.

نحوه تسویه معاملات نیز دو روز کاری پس از انجام معامله (T+2) خواهد بود.

معاملات ثانویه این نماد پس از اتمام پذیره‌نویسی و اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز خواهد شد و در طول دوره پذیره‌نویسی، خریداران امکان فروش واحدهای خود را ندارند.

مدیریت این صندوق بر عهده شرکت سبدگردان داریوش است و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان به عنوان متولی، موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان کارگزار پذیره‌نویس فعالیت می‌کند. کلیه کارمزدهای پذیره‌نویسی نیز توسط مدیر صندوق تقبل شده است.

طبق مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نقل و انتقال واحدهای این صندوق از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. سرمایه‌گذاران برای اطلاعات تکمیلی می‌توانند به سایت فرابورس ایران و تارنمای رسمی صندوق مراجعه کنند.

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