بخشی از فرش صادراتی افغانستان، ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بخشی از مشکلات صادرات فرش ناشی از تحریمهایی است که علیه کشور اعمال شده و علت عمومی دارد، اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اعتقاد ما قابل حل است و در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.
وی در مصاحبه با سیما افزود: یکی از این مشکلات، سختگیریهایی است که در زمینه بازگشت ارز صادرکنندگان وجود دارد. ما معتقدیم صادرات فرش، به دلیل اینکه صادرات هنر، فرهنگ و اصالت کشور است، باید با کمترین مضیقه برای صادرکننده همراه باشد.
مفتح گفت: پشت صادرات فرش، گروه زیادی از تولیدکنندگان ارتزاق میکنند و شبکه گستردهای از تأمینکنندگان مواد اولیه نیز از رونق این فعالیت منتفع میشوند؛ بنابراین تلاش داریم از مسئولان و مراجع تصمیمگیر، مصوبهای دریافت کنیم تا صادرات فرش از الزام بازگشت ارز مستثنا شود.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: صادرکننده نباید برای ارزی که از صادرات فرشی به دست آمده که در داخل کشور و در کارگاههای ایرانی تولید شده است، با محدودیت مواجه باشد؛ چراکه صادرات، حلقه تکمیلی تولید است و باید استمرار تولید را تضمین کند.
وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات فرش در صورت استفاده برای تأمین مواد اولیه میتواند چند برابر ارزش خود را در داخل کشور ایجاد کند، افزود: پیگیر این موضوع در مراجع رسمی و تصمیمگیری هستیم تا مصوبه لازم برای معافیت صادرات فرش از بازگشت ارز صادر شود.
مفتح تصریح کرد: اگر این موضوع صرفاً در حد یک تصمیم اجرایی در مجموعه وزارت صمت بود، شاید ظرف ۲۴ ساعت قابل انجام بود، اما مراجع مختلفی در کشور وجود دارند که تصمیم نهایی باید به تأیید آنها برسد و ما در تلاش هستیم این موضوع به همین کیفیت محقق شود.
وی یکی دیگر از راهکارهای حمایت از صنعت فرش را استفاده از ظرفیت نظام بانکی دانست و گفت: باید سرمایه و منابع نظام بانکی برای واردات و تأمین نقدینگی مورد نیاز چرخه تولید به کار گرفته شود تا تأمین مواد اولیه، که تنها یک بخش از چرخه تولید است، تسهیل شود.
قاچاق معکوس فرش ایرانی
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه درباره خروج فرش ایرانی از مسیر رسمی صادرات هشدار داد و گفت: بخشی از فرشهایی که از افغانستان صادر میشود، فرش تولید ایران است که به صورت قاچاق به افغانستان منتقل میشود.
مفتح افزود: به گفته برخی فعالان اقتصادی، یکی از دلایل این اتفاق، مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز است و فرش ایرانی به دلیل همین محدودیتها به صورت قاچاق به افغانستان میرود؛ در حالی که اگر مسئله بازگشت ارز حل شود، همین فرش میتواند به نام ایران و از مسیر رسمی صادر شود.
وی تأکید کرد: اعتقاد من همچنان این است که در حوزه فرشهای نفیس، ایران در سطح دنیا رقیبی ندارد و اگر کشورهای دیگری به نام فرش صادرات انجام میدهند، بخش قابل توجهی از این فرشها ایرانی است که از سوی آن کشورها صادر میشود.
مفتح خاطرنشان کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از مضیقههایی است که در زمینه بازگشت ارز برای صادرکنندگان ایجاد کردهایم و باید با اصلاح این روند، زمینه صادرات رسمی و تقویت جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.
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