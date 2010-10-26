مسجد مرکزی پاتانی؛ زیباترین مسجد تایلند

مسجد مرکزی پاتانی مرکز برگزاری مراسم دینی است که از سوی شهروندان مسلمان جنوب تایلند اجرا می شود.

معماری اسلامی این مسجد شباهتهای خاصی به تاج محل درهندوستان دارد.

این مسجد دارای یک گنبد بزرگ در مرکز بوده و چهار گنبد کوچک اطراف آن قرار گرفته است. مسجد شهر پاتانی داری دو مناره بلند است.

فضای داخلی این مسجد از یک سالن بزرگ و دو راهرو جانبی تشکیل شده است.

کارساخت این مسجد در سال 1954 آغاز شد و ساخت آن 9 سال به طول انجامید و سرانجام در سوم ماه می سال 1963 افتتاح شد.

در بسیاری راهنماهای گردشگری تایلند دیدار از این مسجد به گردشگران توصیه شده است تا آنها فرصت دیدن از زیبایی این بنا را از دست ندهند.

استان پاتانی یکی از استانهای کشور تایلند است. مساحت آن 1940 کیلومترمربع و جمعیت این استان در سال 2000 بالغ بر 595 هزار نفر برآورد شده است.

استان پاتانی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می آید. این استان یکی از چهار استان تایلند با بیشترین جمعیت مسلمان است به طوری که 88 درصد جمعیت آن را مسلمانان مالایی تشکیل داده اند.